Cruce de versiones entre Geraldine Fernández y Tecnoglass: ¿la despidieron por mentirosa?

El caso de Geraldine Fernández se ha tomado las primeras planas de los principales medios de comunicación tanto en Colombia como en otros países como México, donde las personas se han sentido ofendidas con el caso, luego de que la barranquillera se jactara de ser la “única colombiana” en participar como ilustradora en la elogiada película 'El niño y la garza'.

Luego del estreno varias personas se fijaron en los créditos de la película y se dieron cuenta de que su nombre no aparecía por ningún lado, lo que sembró la duda de la veracidad de sus declaraciones.

Lo que empeoró la situación fue que Fernández había subido un video, en el que relataba con detalles su experiencia trabajando para Studio Ghibli, donde según ella, había incluso compartido el saludo con el director Hayao Miyazaki, reconocido en el cine y la animación japonesa.

En redes sociales comenzaron a aparecer videos en los que buscaban desmentir su versión, atacando sus declaraciones. Sobre todo, la parte en la que aseguró que había hecho 25.000 dibujos para la película, lo que sería casi media hora del largometraje. Luego de tantas presiones, decidió hablar en exclusiva para Blu Radio y admitió que no todo lo que dijo era verdad y que “exageró” en algunas cosas.

Publicidad

En medio de la entrevista, la barranquillera dijo sentirse mal por el matoneo recibido en redes y el acoso que, según ella, viene recibiendo por sus palabras, a tal punto de mencionar el suicidio en su intervención.

¿Geraldine Fernández fue despedida de Tecnoglass?

Luego de esto, Geraldine dio otra entrevista para un canal de Twitch, en el que le preguntaron acerca de su participación en la película, pero en esta ocasión la polémica se centró en si fue o no despedida de Tecnoglass, empresa donde trabajaba mientras, según ella, también ilustraba para Studio Ghibli.

Publicidad

“Yo allá en Tecnoglass soy del cargo de diseño de publicidad y era la mano derecha de la directora de comunicaciones, digo era porque con todo esto no tuve el tiempo para explicar y recopilar todas las pruebas contundentes y mañana me toca ir a recoger los chiros que tengo en mi escritorio”, dijo Fernández.

geraldine fernandez contando que la echaron de tecnoglass 💀💀💀 y bueno que esperabas mami pic.twitter.com/fXHepvRIUP — susi (@missgotaway) January 16, 2024

Sin embargo, la revista Semana se comunicó con Tecnoglass para corroborar dicho despido a la barranquillera, pero en contraste respondieron que: “Actualmente (Geraldine) sigue vinculada con la empresa y su contrato se encuentra vigente”.

Además de esto, en la entrevista en la plataforma Twitch, la mujer contó cómo se comunicaba en japones e inglés. Incluso se atrevió a hablar en el idioma nipón pronunciando algunas palabras. También mostró según ella algunos dibujos que realizó en la universidad, diciendo que uno de esos era de los mejores que había hecho y las redes sociales no se lo perdonaron, ya que algunos internautas dicen que no habla para nada japones: “Dizque aprendió japonés escuchando 'una bachata en Fukuoka' de Juan Luis Guerra”; y que sus dibujos no tienen el nivel de una ilustradora de Studio Ghibli: “Qué vergüenza, te lo acepto de un niño de 12 años pero de un estudio de alto renombre como Ghibli, ni para limpiar pisos te contratan”.

Geraldine Fernández dizque aprendió japonés escuchando " una bachata en Fukuoka " de Juan Luis Guerra 😆😆😆 pic.twitter.com/dDSxRc6NSr — @pocosfolloguers (@pocosfollow2) January 16, 2024

Presidente de Tecnoglass se pronunció al respecto

Publicidad

Cristian Daes, presidente de la compañía en cuestión, rompió el silencio a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, indicando que él también fue 'víctima' de las declaraciones de la barranquillera y se disculpó por replicar sus declaraciones: “A mi me llegaron con la historia de geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lastima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear. [sic]