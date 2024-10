Cruda forma como hombre se enteró que su hija había fallecido en accidente en vía La Mesa

El desafortunado accidente en la vía Bogotá-La Mesa sigue conmocionando al país. Ocurrió el pasado sábado 5 de octubre, cuando un bus escolar que transportaba a más de 20 estudiantes de veterinaria perdió el control y chocó contra una montaña. El hecho dejó a cinco jóvenes fallecidas, todas estudiantes de la Corporación Educativa Nacional CEN, y a varios de sus compañeros heridos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 a.m., pasando el kilómetro 94 de la vía Bogotá-La Mesa. Los estudiantes se dirigían hacia el municipio de Bojacá para realizar labores de voluntariado cuando el conductor del bus perdió el control en una curva cerrada, lo que resultó en el fatal choque. Las cámaras de seguridad en la carretera captaron el momento exacto en que el bus derrapó, estrellándose finalmente contra una montaña.

¿Quiénes son las 5 mujeres que perdieron la vida en el accidente en Vía a La Mesa?

María Alejandra Blanco Bueno (22 años) Karen Lorena Camero Galvis (18 años) Valentina Cifuentes Rueda (19 años) Mileidy Katherin Galvis Moreno (20 años) Paula Andrea Camargo Marín (20 años)

La pérdida de estas jóvenes tiene consternados a familiares y compañeros.

El dolor de un padre al enterarse del accidente

Juan Carlos Blanco, padre de María Alejandra, una de las víctimas, compartió en entrevista con Noticias Caracol la angustiante manera en la que se enteró de la tragedia. "Mi hija es una guerrera, una luchadora, mi gran orgullo", declaró entre lágrimas.

La comunicación con su hija fue constante durante la mañana del accidente. A las 6:30 a.m., María Alejandra le envió una foto de los buses antes de salir, pero a las 10:15 a.m., la preocupación del señor Blanco aumentó al no recibir más respuestas.

Tras varios intentos fallidos de comunicación, fue un teniente quien contestó el teléfono de su hija para darle la devastadora noticia: “El bus donde viajaba su hija sufrió un accidente”. Con la voz quebrada, Juan Carlos afirmó: “El sufrimiento y el dolor que tengo en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia”.

María Alejandra estaba a solo un mes de finalizar sus estudios de veterinaria, y su padre, con profundo dolor, hace un llamado a la reflexión: “Este dolor es inmenso, no hay palabras para describir lo que siento”.

Posibles causas del accidente de bus escolar

Un informe preliminar reveló que el bus viajaba a una velocidad de entre 65 y 70 kilómetros por hora, lo que, sumado a la falla de los frenos, provocó el desastre. No se encontraron huellas de frenado en la vía, solo marcas de arrastre, lo que indica que el bus derrapó antes de impactar contra la montaña.