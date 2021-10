A Mauro Icardi le gusta la vida loca: trans italiana asegura que hizo el ‘delicioso’ con él

No para la polémica que envuelve al futbolista argentino Mauro Icardi y su pareja Wanda Nara en un novelón de infidelidad que involucra a la China Suárez.

Pues pese a este triángulo amoroso que se roba la atención en el mundo, aparece un nuevo personaje en la discordia que aumentó aún más el nivel de escándalo.

Se trata de Guendolina Rodríguez, una joven transexual que trabaja de escort y asegura que habría tenido sexo en varias oportunidades con el jugador.

Las explosivas declaraciones surgieron luego de que Guendolina Rodríguez diera una entrevista a Ulises Jaitt en su programa radial ‘El Show Del Espectáculo’; allí la mujer da detalles de sus supuestos encuentros sexuales con el futbolista.

"Sí, es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví”, cuenta la mujer.

Además, asegura que tiene pruebas de su intimidad con Mauro Icardi, y dice tener conversaciones y varios Whatsapp.

“A Icardi le gusta la vida loca, follar, me contactó por una agencia, Hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi", asegura.

Además cuenta, indignada, que las últimas dos veces que tuvieron sexo, el futbolista no le pagó.

"Lo vi en 2019, una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo 3 veces con Mauro Icardi. Soy escort. La primera vez la pagó mientras que la segunda y la tercera no pagó”, cuenta.

El relato con el medio de comunicación detalla que "volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel y una cerveza. En Italia, tras la noticia que se separaron, muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas trans. Hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans argentina".

Finalmente, en diálogo con el periodista, Guendolina Rodríguez asegura que "A Icardi le gustan las chicas trans. Está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".