Colombia vs. RD Congo EN VIVO ONLINE: ver el partido y minuto a minuto del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 no se detiene y la Selección Colombia salta a la cancha para disputar su segundo partido del torneo frente a la República Democrática del Congo.

Tras arrancar con pie derecho gracias a una contundente victoria 3-1 contra Uzbekistán, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo busca un nuevo triunfo que asegure su boleto directo a los octavos de final. Aquí podrás seguir el compromiso en vivo, en directo y con todos los detalles del minuto a minuto.

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Los aficionados locales y extranjeros están conectados digitalmente para no perderse ninguna acción de la Tricolor. El ambiente en el estadio es vibrante y las plataformas online se preparan para registrar una audiencia récord durante los 90 minutos de juego de este emocionante duelo intercontinental.

Transmisión del partido Colombia vs República Democrática del Congo EN VIVO hoy

El balón rodará hoy 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia). Si te preguntas dónde ver el partido de la Selección Colombia online, la señal oficial de televisión abierta estará a cargo del Caracol Televisión, que iniciará su transmisión con una completa antesala informativa.

Además de la señal principal, los aficionados cuentan con excelentes alternativas digitales para seguir el compromiso. Puedes conectarte a la transmisión oficial y los análisis especializados a través de Gol Caracol, o disfrutar de la narración en directo y las reacciones de los hinchas en la plataforma digital de Ditu. Ambas opciones te garantizarán una cobertura impecable y en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

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Predicción Colombia vs República Democrática del Congo /Foto: IA

Minuto a minuto: Colombia vs República Democrática del Congo en directo

La Selección Colombia parte como la gran favorita para quedarse con los tres puntos gracias al poderío ofensivo mostrado por sus figuras en el debut mundialista. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que la República Democrática del Congo posee jugadores veloces y con un despliegue físico impresionante en el mediocampo, capaces de generar peligro mediante transiciones rápidas de defensa a ataque.

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Los "Leopardos" africanos necesitan sumar con urgencia para mantenerse con vida en el grupo, lo que obligará a Colombia a mantener una concentración defensiva absoluta. Un empate o una derrota complicarían el panorama de la Tricolor de cara a la última jornada de la fase de grupos, convirtiendo este duelo en una auténtica final anticipada.