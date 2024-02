Escándalo de infidelidad sacude el mundo del fútbol; Kyle Walker involucrado

En los últimos días un escándalo sacude el mundo del fútbol con la estrella del Manchester City Kyle Walker en el centro de la controversia. Se reveló que Walker estaría involucrado en un asunto de infidelidad a su esposa con quien espera un bebé.

Este sería el cuarto hijo del futbolista con su esposa, pero se sabe además que Walker también tendría otro hijo, el segundo, con su amante Lauren Goodman. El escándalo salió a la luz después de que la modelo Paola Saulino revelara la supuesta vida secreta de Walker, llegando incluso a mencionar la posible implicación de una tercera mujer en el asunto.

Sin embargo, este no sería un caso aislado en la liga de fútbol, ya que Walker no es el único acusado de infidelidad. Según las declaraciones de la modelo Saulino, varios jugadores de la Premier League la buscaron en redes sociales, a pesar de tener parejas.

En una entrevista con Daily Star, Saulino declaró: "He tenido tres relaciones en mi vida con chicos de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre quedó claro que yo también tenía una relación con ellos, la diferencia está en la madurez".

Paolina también salió en defensa de Walker, describiéndolo como un hombre romántico y cariñoso. Según ella, solo el 2% de los jugadores en la Premier League no engañan a sus esposas o novias. "En primer lugar, no me sorprende lo que hizo Kyle".

"Creo sinceramente que la traición es algo muy natural en la vida. ¿Qué ocurre? Quizás la traición simplemente tenga mala fama pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor?", dijo Saulino.

Este escándalo ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol sobre la conducta de los jugadores fuera de la cancha y las implicaciones de sus acciones en sus carreras y vidas personales. Se espera que se desarrollen más detalles en los próximos días mientras la situación continúa evolucionando.

