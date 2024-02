¿Por qué se separó la agrupación Camila?: Samo rompió el silencio

Muchos crecieron escuchando a una banda mexicana de pop llamada Camila, esta agrupación nacida en 2003, compuesta por Samuel Parra Cruz 'Samo', Mario Domm y Pablo Hurtado marcó a muchas generaciones que escucharon y corearon durante años sus canciones y que lastimosamente sufrieron por su separación.

Con temas como 'Aléjate de mí' y 'Coleccionista de canciones', estos mexicanos viajaron por todo el mundo compartiendo sus letras sobre amor y desamor, acompañando a muchos en sus procesos de enamoramiento, por lo que son reconocidos sobre todo en el ámbito de la música latinoamericana de los años 2000.

Samo volvió a ser tendencia luego de ser anunciado como la dupla de Andrés Cepeda en el famoso concurso de canto La Voz Kids, en el que está encargado de ayudarle al bogotano a escoger los mejores niños de su equipo, educarlos musicalmente y llevarlos hasta la final. Llegando a Colombia para volver a coger fuerza en su música.

Al verlo muchos recordaron a Camila y surgió nuevamente la pregunta del porqué se separaron. Pues bien, el cantante en una rueda de prensa para un medio mexicano dio detalles de lo que pasó con la agrupación: “No me salí de Camila. El público piensa que me salí, porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar del talento de los demás”.

Al parecer una disquera vio en él un gran talento que podía ser explotado como solista, por lo que decidió probar, pero en el momento en el que debía responder con Camila el tiempo no le dio y tuvieron que tomar la difícil decisión de dar un paso al costado.

“Había un cansancio natural. Me siento con ganas de compartir cosas buenas, es muy sabia la vida. Lo que ha sucedido con nosotros tres todo ha sido perfecto, lo que complementa este proceso es el público, no hay show sin público”, culminó diciendo Samo.

