Mujer protagoniza escándalo en EPS por presunta infidelidad de una trabajadora

Las redes sociales suelen ser utilizadas para hacer denuncias ciudadanas o querer viralizar contenidos digitales. Sin embargo, no todo el mundo le da un buen uso, también alberga cientos de casos donde la privacidad de las personas se ve afectada y sus problemas personales salen al escrutinio público.

Un ejemplo de esto son los casos de infidelidad que circulan en redes, donde ya sean los implicados o simples personas que están viendo lo que pasa, registran con sus celulares lo que ocurre. Esto ha causado furor luego de que uno de esos videos se viralizara, dejando al descubierto la presunta infidelidad de una mujer, con el 'amigo' de su pareja, dos oficiales de la SIJIN.

El caso causó conmoción e incluso hay noticias que indican que la mujer implicada habría atentado contra su vida, debido a la presión que tuvo que soportar gracias a que se hizo viral. Cuando este hecho parecía haber pasado a la historia, en redes se viralizó otro video de infidelidad.

Este nuevo hecho se presentó en Soledad, Atlántico, donde una mujer iracunda llegó hasta una EPS y comenzó a reclamarle a la presunta amante de su pareja. Al parecer la joven es una empleada de dicha entidad, por lo que el guarda de seguridad intentó calmar los ánimos, pero no fue posible.

A pesar de que una trabajadora de la entidad intentaba hacerle caer en cuenta a la señora del escándalo que estaba protagonizando, la dolida mujer hacía caso omiso y con rabia pateaba las instalaciones y con groserías le decía a la amante de su pareja que saliera.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales dejaron cientos de comentarios en la publicación: “Nadie le quitó nada señora y no estoy a favor de la otra porque nada justifica meterse con un hombre casado, pero eso de pegarle a la amante o hacerle escándalo no vale la pena, no pierda su dignidad, mejor sola que mal acompañada”, “En una empresa que yo trabajaba una vez pasó algo similar. Con un pequeño detalle: la esposa le hizo el escándalo a una y todos en la empresa sabíamos que era otra. Que vio todo calladita”.

#BOLETA. 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗮́𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼 𝗮 la supuesta 𝗮𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 su pareja sentimental 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟯𝟬 de Soledad (Atlántico). La airada esposa llegó al puesto de trabajo y le gritó toda clase de improperios a una… pic.twitter.com/NHNiLUCH4b — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 6, 2024

