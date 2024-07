¡Escándalo en el fútbol! Enzo Fernández se disculpa por video con cánticos racistas

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea FC, se ha visto envuelto en una controversia tras compartir un video en su cuenta de Instagram que incluía cánticos racistas durante las celebraciones de la victoria de Argentina en la final de la Copa América contra Colombia. En el video, los jugadores argentinos se burlaban de los orígenes africanos de varios futbolistas franceses, destacando a Kylian Mbappé como principal blanco de las burlas.

Fernández no tardó en emitir una disculpa pública en su cuenta de Instagram, reconociendo el error de su acción. "Sinceramente quiero disculparme por el video que publiqué durante las celebraciones del equipo nacional. La canción contenía un lenguaje muy ofensivo y no hay justificación para esas palabras", declaró. "Estoy en contra de cualquier forma de discriminación y lamento haberme dejado llevar por la euforia de la Copa América. Ese video y esas palabras no reflejan mis valores ni mi carácter. Me arrepiento profundamente", añadió el jugador.

El Chelsea FC también respondió rápidamente, emitiendo un comunicado en el que aceptaron las disculpas de Fernández y anunciaron medidas disciplinarias. "En el Chelsea FC consideramos absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Somos un club orgulloso de nuestra diversidad e inclusión, donde todas las personas son bienvenidas, independientemente de su cultura o identidad", afirmó el club. Además, subrayaron que utilizarán esta situación como una oportunidad para educar y han iniciado un procedimiento disciplinario interno.

La reacción a nivel internacional no se hizo esperar. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que presentará una denuncia por "injurias de carácter racial y discriminatorio" ante la FIFA. Esta denuncia se suma a la ya presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ha provocado una ola de indignación en Francia.

La rivalidad entre Francia y Argentina ha sido intensa en los últimos años, especialmente desde la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde Francia eliminó a Argentina con un 4-3, destacando la actuación de Mbappé. La situación se intensificó aún más en la final del Mundial de Catar 2022, cuando Argentina venció a Francia en los penaltis, consolidando su rivalidad en el ámbito futbolístico internacional.

