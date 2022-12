Esta es la MODELO que escoltará la Copa del Mundo en la inauguración del Mundial

La modelo rusa Natalia Vodiaova será la encartada de acompañará el apetecido trofeo en la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia.

Esta despampanante rubia estará acompañada del jugador español Iker Casillas.

Publicidad

Publicidad





Publicidad





Publicidad





Publicidad





Te puede interesar: El once de los narcos”: El INSULTO a la Selección Colombia que indigna en redes sociales

Está programado un concierto de no más de treinta minutos, en el que estará la estrella del pop británico Robbie Williams, junto a la soprano rusa Aida Garifullina, presentada como "una de las jóvenes voces más aclamadas de Rusia".

Publicidad

La FIFA no ha realizado ningún anuncio sobre la presencia de Will Smith, autor junto al puertorriqueño Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, "Live it up".

Publicidad

"Al mismo tiempo, la acción se extenderá más allá del estadio, implicando a la ciudad y a la zona que rodea el recinto", aseguró Felix Mijailov, director artístico ya del sorteo de las eliminatorias mundialistas en 2015 y de la ceremonia de la Copa de las Confederaciones en 2017.

La apertura oficiosa tiene lugar este miércoles en forma de un concierto en la emblemática Plaza Roja, con grandes voces de la música clásica y la ópera.

Publicidad

Varios miles de espectadores se esperan para este concierto, cuyo precio comienza en 60 euros.La FIFA no ha realizado ningún anuncio sobre la presencia de Will Smith, autor junto al puertorriqueño Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, "Live it up".