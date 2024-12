Esto fue lo que David González le habría dicho a Morelos; se le ‘metió al rancho’

La final de ida del segundo semestre de la Liga BetPlay 2024 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional tuvo de todo: emoción, goles y polémicas. Pero más allá del resultado 1-1, lo que realmente llamó la atención fue el acalorado intercambio de palabras entre el técnico del Tolima, David González, y el delantero de Nacional, Alfredo Morelos , justo antes de que este ingresara al terreno de juego. Un cruce de palabras que dejó un aire de tensión para el partido de vuelta en el Atanasio Girardot.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido, jugado en Ibagué, cuando el cuarto árbitro alistaba el cambio para que Morelos entrara al campo. En ese momento, González se le acercó y le dijo algo que visiblemente alteró al delantero , quien respondió con molestia. Aunque en su momento no se conocieron los detalles, varias versiones comenzaron a circular.

David González le dijo claramente a Alfredo Morelos que no volviera a manejar borracho ¡y antes bravo!

¿Qué le dijo David González y Alfredo Morelos?

Según la periodista Liche Durán del ‘Vbar’ de Caracol Radio, González habría dicho: “¿Hoy también viene borracho?” . Esta frase habría sido la causante de la tensión que luego terminó en una pequeña gresca. Durán calificó el comentario como desafortunado el comentario, especialmente viniendo de un técnico conocido por su temple.

Cabe recordar que el delantero del Atlético Nacional, fue capturado en el mes de octubre por causar un accidente de tránsito en estado de embriaguez , en la vía del aeropuerto José María Córdova hacia Guarne; en el accidente un motociclista resultó herido.

Reacciones tras la disputa

En la rueda de prensa posterior, David González pidió disculpas por su comportamiento, asegurando que no es algo de lo que se sienta orgulloso. “Perdí el control, y eso no debería pasar. Me disculpo con Morelos y con quienes se sintieron ofendidos”, comentó.

Por su parte, Alfredo Morelos no dejó pasar el incidente. En zona mixta, declaró: “Eso no se hace. Espero que tenga las ‘g...’ para repetírmelo después del domingo”. Sus palabras dejan claro que la tensión podría trasladarse al próximo encuentro, en el que ambos equipos se juegan el título.

Mientras tanto, los aficionados esperan ansiosos el desenlace de esta intensa final, que promete más emociones dentro y fuera de la cancha. ¿Será que las palabras de González afectarán el rendimiento de Morelos o serán el motor para un gran partido en Medellín? La respuesta se verá en el césped del Atanasio Girardot.

