Falcao García estaría pensando en su retiro y desde ya recomienda a un jugador colombiano

Falcao Garcia, contó para la revista Club del Deportista, que a sus 35 años ya estaría pensando en su futuro futbolístico, al parecer, esta vez lejos de las canchas. El '9' de la Tricolor ya tendría un 'pupilo' recomendado.

El delantero del Rayo Vallecano agregó que ya está pensando en su retirada, pero que le gustaría ayudar nuevos talentos.

"Me gustaría seguir ayudando a la gente joven, no sé de qué manera, pero sí me gustaría seguir vinculado al fútbol”, contó.

Falcao además confesó que en su posición como centro delantero hay un jugador colombiano que se destaca muy bien, por lo que podría ser uno de sus recomendados al confirmarse su retiro.

“En Colombia me gusta mucho Rafael Santos Borré. Está creciendo mucho y tuvo un papel destacado en River Plate”, aseguró.