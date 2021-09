Joven con enfermedad terminal, cumple su sueño de ver al club de sus amores gracias a una fundación

Este lunes, un joven que se encuentra en cuidados paliativos, pudo cumplir su sueño de asistir a un partido entre el Granada y el Real Betis, club de sus amores; gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo, Miguel de 16 años, logró ser feliz aquel día.

El pequeño reside en Murcia, España , y confiesa que es bético hasta la médula; Miguel, fue transportado en ambulancia y entró en camilla al estadio Los Cármenes ubicado en Granada, y allí pudo hacer realidad lo que tanto anhelaba.

"Me emociona mucho estar aquí, no sabía a dónde iba aunque algo sí me olía. Me volví loco al ver el letrero de Los Cármenes. Pedí a Joaquín (jugador del Betis) que me dedicase 3 goles, fue muy simpático. Hace días me mandó un video en el que me decía que a ver si nos veíamos, pero como no fuese en mi casa... No esperaba esto", relató Miguel de la alegría.

La noche no pudo ser mejor para el adolescente, ya que casi al final del encuentro y cuando el partido estaba 1 a 1, al minuto 89', Sergio Canales anotó el gol del triunfo de los verdiblancos e hizo gritar celebrar a Miguel.

Finalizado el encuentro, Miguel conoció a su ídolo Joaquín, quien le regaló una camiseta autografiada por todos los jugadores béticos. Sin duda alguna, será una noche inolvidable para Miguel y sus padres, Víctor y Paqui, que recordarán por siempre el valioso gesto que tuvo con ellos Ambulancia del Deseo.

"En nuestra fundación cumplimos deseos de personas, y esta vez le tocó a Miguel que le gusta mucho el fútbol. Su deseo era ver un partido de su equipo y le ayudamos a cumplirlo", contó Miguel Ángel Garrido, voluntario de Ambulancia del Deseo.