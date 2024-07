"Los deportistas vivimos de pasión y el deseo de representar al país": campeón olímpico Luis López

Luis Fernando López, representó a Colombia en cuatro juegos olímpicos. Además, fue noveno en Beijing 2008 y fue campeón mundial a los 32 años. El deportista nos compartió junto a la Universidad ECCI, su perspectiva sobre lo que se necesita para llegar a ser campeón: "Yo creo que todo lo que me sucedió a mí como deportista en mi momento, las lesiones, los altibajos, las ganas de querer ir por más, que las cosas no salieron, que las cosas van muy bien, todas estas cosas me permitieron consolidar una filosofía del entrenamiento y llevarla a los deportistas que lo necesitan".

Además, recalcó la importancia de estar acompañado durante el proceso de formación deportiva. "Creo que nadie triunfa solo en el deporte, nuestros primeros patrocinadores son nuestros padres, puede ser incluso algún vecino, algún profesor que nos haya motivado a practicar el deporte. Siempre hubo una persona que dio el punto inicial, ya cuando uno está en el tema del entrenamiento, pues un entrenador especializado y que conoce el tema, luego un equipo interdisciplinario, un médico, una nutricionista, una fisioterapeuta, un psicólogo deportivo... en fin".

Por otra parte, López le dice a todos los aspirantes a deportistas sobre la importancia de la pasión y la búsqueda de la gloria, como enfoque en su carrera profesional:

"El deporte es un estilo de vida, es una profesión, lo que siempre digo es que si los llama lo hagan con pasión y lo hagan pensando en que en el deporte no es que se gane mucho, entonces es cuestión de pasión, nosotros vivimos de la pasión, del orgullo, del deseo, del querer representar a nuestro país y de tener la tan llamada gloria. Eso es lo que a nosotros nos mueve".

Publicidad

El campeón olímpico también nos recuerda la importancia de la humildad, ya que según su perspectiva "A veces las circunstancias de la vida lo ponen a uno en lo más alto, pero así como usted un día puede ser el mejor entrenador del mundo, al siguiente día puede ser el peor, entonces hay que tener paciencia".

La Universidad ECCI valora el trabajo en equipo, por eso busca llevar a todos casos como estos, historias que nos emocionan, nos inspiran y nos retan a construir nuestra mejor versión dirigida hacia el deporte.