Millonarios y São Paulo se miden en El Campín: Sigue el partido EN VIVO- GRATIS

En vivo y en directo del partido entre Millonarios y São Paulo. El estadio El Campín de Bogotá es el escenario donde el equipo 'Embajador' busca recuperar terreno en la Copa Sudamericana.

No te pierdas ni un segundo de este duelo determinante por el Grupo C; aquí te contamos el minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles del partido hoy.

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¿A qué hora juega Millonarios hoy?

El balón rodará esta noche en la capital colombiana a las 7:30 pm. Millonarios llega con la urgencia de sumar tres puntos tras un inicio de torneo con altibajos.

Bajo la dirección de Fabián Bustos, el equipo azul sabe que derrotar al líder del grupo no solo es una cuestión de puntos, sino de orgullo y confianza para lo que resta de la temporada.

Millonarios y São Paulo se miden en El Campín

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Análisis de los equipos en vivo

São Paulo llega a este encuentro tras demostrar por qué es uno de los favoritos al título. Con dos victorias consecutivas, el equipo de Roger Machado lidera con comodidad, lo que les permite dosificar cargas. Sin embargo, la altura de Bogotá siempre es un factor determinante que Millonarios intentará aprovechar desde la presión alta y la velocidad por las bandas con Silva y Quintero.

El historial favorece a los locales, recordando las gestas de 2007. Pero el fútbol es presente, y hoy el cuadro colombiano debe corregir los errores defensivos que mostró ante América de Cali si quiere mantener su arco en cero ante la peligrosa ofensiva paulista.

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LINK para ver el partido de Millonarios vs. São Paulo hoy

Si buscas la transmisión oficial para ver al 'Embajador' en su camino continental, estas son tus opciones:

