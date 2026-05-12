Santa Fe vs América se juegan el todo por el todo en El Campín: duelo definitivo

La tensión está al máximo en Bogotá. Independiente Santa Fe vs América de Cali vuelven a verse las caras este martes 12 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín para definir cuál de los dos equipos se quedará con el cupo a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

Después del empate 1-1 en el compromiso de ida disputado en Cali, la serie quedó completamente abierta y ahora todo se resolverá frente a miles de hinchas cardenales que esperan una noche inolvidable en la capital del país.

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El ambiente alrededor del partido es enorme, especialmente porque ambos clubes llegan con figuras importantes y con la presión de responder en uno de los encuentros más esperados de estos cuartos de final.

Santa Fe logró rescatar un resultado clave en condición de visitante gracias a la anotación del experimentado Hugo Rodallega, quien nuevamente aparece como una de las cartas más fuertes del conjunto bogotano para intentar asegurar la clasificación.

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El técnico uruguayo Pablo Repetto sabe que su equipo tendrá que aprovechar el apoyo de la hinchada y mantener la intensidad durante los 90 minutos. Luego del compromiso de ida, el entrenador dejó claro que quedó conforme con varios aspectos del rendimiento mostrado por Santa Fe.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto cardenal. Tal como ocurrió en el primer partido, todavía existen dudas sobre la presencia del defensor argentino Emmanuel Olivera y del lateral Helibelton Palacios, quienes continúan recuperándose de molestias musculares.

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A pesar de esas posibles ausencias, Santa Fe contará con jugadores que atraviesan un buen momento futbolístico. Entre ellos aparecen el argentino Nahuel Bustos, el extremo Ómar Fernández Frasica y Mateo Puerta, quien regresó recientemente a las canchas después de superar una lesión.

Del otro lado, América de Cali llega con la obligación de dar un golpe en Bogotá. El equipo escarlata no consiguió sacar ventaja como local y ahora necesita responder lejos de casa para mantenerse con vida en el campeonato.

Hugo Rodallega, futbolista colombiano /Foto: Getty Images

David González, entrenador del cuadro vallecaucano, aseguró que la llave sigue completamente abierta y anticipó un partido muy disputado en El Campín.

“Para lo normal, el equipo que está de visita y consigue un empate es un gran resultado, y para el local, se va a hablar que no. Al final, es una serie de 180 minutos, entendemos que la serie está abierta, que somos dos equipos muy parejos y que va ser un partido luchado”, afirmó el técnico.

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El compromiso entre Santa Fe y América promete emociones desde el primer minuto. Ambos equipos saben que no hay margen de error y que una sola jugada puede terminar definiendo quién continúa soñando con el título de la Liga BetPlay.



Santa Fe vs América: hora y dónde ver EN VIVO

Fecha: martes 12 de mayo de 2026

martes 12 de mayo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Transmisión: Win Sports+

Santa Fe vs América EN VIVO : LINK GRATIS | Liga BetPlay

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