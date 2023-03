Desgarrador testimonio de mujer que vio a su hijo quitarse la vida: "Hoy es el día"

Una mujer llamada Mayte Herrera contó en el podcast 'Más Allá del Rosa' cómo su hijo mayor decidió quitarse la vida estando con ella.

En una conversación conmovedora y sin ningún tipo de filtros que duró cerca de tres horas con Jessica Fernández, creadora del podcast, la mamá de Rubén reveló todo lo que ocurrió el pasado 5 de octubre del año 2021 cuando los dos estaban solos en su apartamento.

Mayte Herrera contó que minutos antes de que su hijo de tan solo 22 años decidiera quitarse la vida, habían hablado. Luego, él tomó la decisión de saltar desde el piso 15 del edificio.

La mujer reveló que Rubén tenía una fuerte depresión desde hace algún tiempo y aunque en varias oportunidades lo intentaron ayudar , no funcionó.

"Mi hijo empezó con problemas de bullying a los 12 años (…) El suicidio se pudo haber prevenido, a lo mejor 10 años atrás se pudo haber prevenido", dijo Mayte Herrera.

Cuando Rubén estaba decidido a quitarse la vida le dijo a su mamá: "yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día. Yo estaba desesperada porque no había nadie, estaba cumpliendo con su palabra, pero fue muy tierno. Yo te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí, pero ya estoy muy cansado. Era como si me estuviera pidiendo eutanasia".

La mujer le pidió que se acostara a dormir con ella pero cuando se despertó en un momento, notó que su hijo no estaba en la cama y luego de buscarlo por todo el apartamento no lo encontró, por lo que decidió asomarse a la ventana y lo vio muerto en el primer piso con los brazos abiertos.

Esta dolorosa situación que vivió la señora Mayte Herrera hizo que creara la Fundación Que se Escuche Fuerte, con la que se busca encontrar alternativas y sensibilizar a las familias que pasan por una situación de estas o que tienen familiares con tendencias suicidas o de depresión aguda.

