"Destapé un tarro, me senté, oriné y lo llené todo": la divertida anécdota de Lina Tejeiro

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro contó una divertida anécdota a sus seguidores después de orinar en su carro y no alcanzar a llegar a un baño.

Mientras se dirigía al gimnasio, la actriz tuvo una emergencia y le tocó orinar en un tarro que tenía a la mano para evitar ensuciar su carro.

“Me oriné en el carro, estaba que me orinaba y se me empezaron a encharcar los ojos, me dolía la vejiga, me empezó a doler la espalda, o sea, pero una orinada monumental, desde la 170 la empecé a sentir”, dijo.

Mientras grababa y le contaba a otras personas con las que estaba lo que le sucedió, dijo que intentó parar en varios lugares, pero llegando al gimnasio le tocó empezar a quitarse la ropa.

"Me empecé a empelotar en el carro, solo miraba que no me fueran a ver, destapé un tarro de los que tenía, me senté mirando que nadie me mirara a los lados, porque pasa gente obviamente, oriné y llené todo el tarro", agregó.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y también compartieron sus anécdotas con la actriz.

