Cayó premio mayor de MiLoto en tres ciudades de Colombia; histórico acierto de números

Tres ciudades de Colombia celebran nuevos millonarios luego del más reciente sorteo de MiLoto, jugado en la noche del jueves 23 de julio.

El juego de suerte y azar reportó una situación histórica en MiLoto con tres apostadores que acertaron a los cinco números del premio mayor.

Los ganadores se encuentran en las ciudades de Medellín, Barrancabermeja y Villa de Leyva, donde los afortunados acertaron la combinación completa y obtuvieron un premio individual de $76.666.650.



Además hubo otros ganadores de los diferentes premios que entrega cada sorteo.



En esta edición, el sorteo número 576, realizado el 23 de julio de 2026, repartió un total de $344.506.350 entre 18.394 ganadores en las diferentes categorías de premiación.

Números ganadores de MiLoto

La combinación favorecida en el sorteo fue: 07 - 11 - 12 - 30 - 39

El premio mayor acumulado, de $230 millones, será dividido entre los tres apostadores que lograron acertar los cinco números, por lo que a cada uno le corresponderá un monto de $76.666.650.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres ganadores adquirieron sus tiquetes en diferentes ciudades del país y mediante distintas modalidades de juego.



Otros ganadores de MiLoto

Además de los tres ganadores del premio mayor, miles de apostadores también recibieron premios en las demás categorías:



Cinco aciertos: 3 ganadores, con $76.666.650 cada uno.

Cuatro aciertos: 72 ganadores, con $260.600 por apuesta, para un total de $18.763.200.

Tres aciertos: 2.006 ganadores, quienes recibieron $15.200 cada uno, sumando $30.491.200.

Dos aciertos: 16.313 ganadores obtuvieron $4.000 por tiquete, para un total de $65.252.000.

En total, el sorteo dejó 18.394 tiquetes premiados en todo el territorio nacional.

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Nuevo acumulado de MiLoto es de $120 millones

Luego de que el premio mayor fuera entregado a los tres ganadores, el acumulado para el siguiente sorteo quedó fijado en $120 millones.

MiLoto es una modalidad de juego en la que los participantes deben escoger cinco números entre el 1 y el 39. El sistema entrega premios desde los dos aciertos y el valor del acumulado principal varía dependiendo de si el premio mayor es reclamado o queda vacante en cada sorteo.

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Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023 y hasta el 20 de julio de 2026, MiLoto ha entregado 3.303.893 premios y ha transferido más de $23.000 millones al sistema de salud colombiano, recursos destinados al financiamiento de los servicios de salud.

Durante ese mismo periodo, el juego ha pagado más de $55.000 millones en premios.

Los nuevos ganadores del premio mayor deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar el procedimiento para reclamar el dinero a través de www.baloto.com.

Los interesados en participar pueden adquirir sus apuestas desde la página oficial de Baloto, así como en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS y en las principales cadenas de grandes superficies del país.

