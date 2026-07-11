Conoce el límite legal que los bancos no pueden sobrepasar al cobrarte

Si alguna vez has sentido la presión de una deuda pendiente, debes saber que no estás solo y, lo más importante, que no estás desprotegido.

En el complejo mundo de las finanzas personales, existen normativas diseñadas específicamente para evitar abusos por parte de las entidades bancarias.

Puedes leer: Nequi o DaviPlata: así puedes registrar tu cuenta para cobrar subsidios de Prosperidad Social



La legislación colombiana ha establecido un marco claro que protege a los consumidores financieros, fijando condiciones precisas que los bancos deben cumplir antes de intentar cobrarte un solo peso por concepto de gastos de cobranza.



A menudo, el miedo a las consecuencias de estar en mora impide que analices si los cobros que te están realizando son legales o si la entidad está excediendo sus funciones.

Por eso, entender tus derechos es el primer paso para manejar tus deudas con inteligencia.

¿Qué condiciones deben cumplir los bancos para cobrar gastos de cobranza?

No se trata simplemente de que el banco decida cobrarte por llamarte o enviarte un mensaje. La ley colombiana es enfática al señalar que existen condiciones obligatorias que las entidades financieras deben acatar para que el cobro de estos gastos sea válido.

Estas reglas buscan que el proceso sea transparente y que tú, como usuario, no termines pagando penalidades que no están debidamente justificadas o que no cumplen con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente.

Publicidad

Puedes leer: ¿Enviaste dinero por error? Nequi aclara qué hacer si transfieres al número equivocado

De acuerdo con las fuentes, esta legislación actúa como un escudo para el consumidor, asegurando que los bancos no operen bajo su propio criterio, sino bajo un reglamento que prioriza la equidad en la relación entre el deudor y el acreedor.

Publicidad

Si una entidad financiera intenta saltarse estos pasos, podrías estar ante una situación donde el cobro de dicho gasto no sea procedente.

¿Cuáles son los límites legales al cobro de deudas en Colombia?

Es una de las preguntas más frecuentes entre quienes buscan sanear sus finanzas: ¿puede un banco cobrarme lo que quiera por estar en mora? La respuesta es un rotundo no.

La legislación nacional establece límites claros al cobro de gastos de cobranza por parte de las entidades financieras.

Estos topes legales son una de las mejores noticias para los morosos, ya que impiden que una deuda crezca de forma descontrolada únicamente por la gestión de cobro.

Estos límites no son sugerencias; son mandatos legales que las entidades deben respetar rigurosamente. Conocer que existe un techo para estos cargos te permite auditar tus estados de cuenta y reclamar en caso de que notes irregularidades.

La protección al consumidor financiero en Colombia se ha fortalecido para garantizar que, incluso en situaciones de incumplimiento, el trato recibido sea justo y ajustado a la ley.