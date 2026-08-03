Los 3 CDTs que más pagan en Colombia este agosto de 2026; más del 12% de rentabilidad

Una de las herramientas más tradicionales y confiables en el mercado colombiano es el Certificado de Depósito a Término (CDT), un instrumento que te permite generar rendimientos fijos dependiendo del tiempo que decidas dejar tu dinero en la entidad bancaria.

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Debes tener presente que el funcionamiento de un CDT es bastante sencillo: tú entregas una suma de dinero a un banco por un plazo determinado y, a cambio, la entidad te garantiza una rentabilidad anual.



Un punto clave que no puedes olvidar es que, generalmente, entre más tiempo permanezca tu dinero en el depósito, mayores serán los rendimientos que este pueda generarte al final del ejercicio.



¿Cuáles son los CDTs con mejor rentabilidad en Colombia para agosto de 2026?

Para este mes, la plataforma 'Mejor CDT' ha identificado las tres entidades financieras que ofrecen las tasas de captación más competitivas para aquellos inversores que están dispuestos a dejar su dinero a un plazo de 12 meses.

Si estás pensando en abrir uno, estas son las opciones con mejor rendimiento efectivo anual:

KOA: Se posiciona en el primer lugar con una rentabilidad del 12.9% E.A. Para acceder a esta tasa, la inversión mínima requerida es de $250.000. Credifamilia: Ofrece una atractiva tasa del 12.8% E.A. En este caso, el monto mínimo para abrir el depósito es de $1.000.000. Iris: Esta entidad brinda una rentabilidad del 12.65% E.A. Es una opción muy accesible si estás empezando, ya que su inversión mínima es de apenas $100.000.

Como puedes ver, todas estas opciones superan el umbral del 12%, lo que las convierte en alternativas muy interesantes frente a las cuentas de ahorro tradicionales.

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¿Qué debes tener en cuenta antes de abrir un CDT este mes?

Invertir tu dinero requiere planificación y cuidado. Antes de que te decidas por alguna de estas entidades, es fundamental que realices una comparación detallada de las tasas, ya que cada banco tiene políticas diferentes: algunos son más conservadores y otros ofrecen márgenes más altos para atraer captación.

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Recuerda que las tasas de captación no son estáticas; estas cambian mensualmente, por lo que la información de agosto es crucial si planeas mover tu dinero de inmediato.

Otro aspecto vital para tu seguridad financiera es verificar que la entidad donde deposites tus ahorros esté debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que cuente con el amparo de Fogafín.

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Esto garantiza que tu dinero esté protegido bajo la normativa vigente en el país.

Finalmente, te recomiendo que planifiques muy bien tus metas. Un CDT es un compromiso a término, por lo que debes asegurarte de que el dinero que inviertas no lo vayas a necesitar para tus gastos diarios a corto plazo.

Analiza si tu objetivo es a corto, mediano o largo plazo para que tu liquidez no se vea afectada durante el tiempo que dure el depósito. Si tienes dudas adicionales, lo ideal es que busques asesoría directa con la entidad financiera de tu elección para conocer todos los detalles de sus productos vigentes.