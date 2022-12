Ocho consejos INFALIBLES para triunfar en entrevistas de trabajo

Conseguir el trabajo soñado puede ser un reto difícil de alcanzar, sobre todo cuando no sabemos qué es lo que están buscando los empleadores. Lo que está claro es que, el mercado laboral es un terreno cambiante, sin embargo,la entrevista en persona no dejará de ser clave.

Según la experta en contrataciones, dedicada a reclutar personal para el Grupo Lloyds Banking, la entrevista en persona “sigue siendo el aspecto más importante de cualquier porceso de reclutamiento”.

El primer consejo a tener en cuenta es investigar: es muy importante no ir a la cita a ciegas, busca información de la empresa y las personas que te van a hacer la entrevista, aprende todo lo que puedas sobre ellos.

Toma notas y memoriza las características más importantes de la empresa. Incluso, prepara una serie de preguntas para hacer al final de la entrevista que demuestren que eres proactivo y curioso, además de bien informado.

La práctica hace al maestro: haz una lista de las preguntas que podrían hacerte y respóndelas todas. Hay varias páginas web que tienen preguntas comunes de entrevistas de trabajo, revísalas y respóndelas.

Cuando prepares tus respuestas piensa en hacerlas de manera narrativa. Cuenta anécdotas y da ejemplos que ayuden a argumentar tus contestaciones. Demostrar a través de historias cómo has sido de valor para tus anteriores empleadores les dará luces de por qué deberían contratarte.

Que tu pinta de una buena impresión: muchos dicen que los empleadores toman la decisión de contratar o no en los primeros 30 segundos ¡Las primeras opiniones sí importan! Aunque des una buena entrevista si tu atuendo no hala bien por ti podrías convertirte en un no.

De hecho, los expertos en contratación recomiendan que optes por un vestido formal o un traje y corbata o sastre y falda.

Para entrevistas más informales puedes vestir una camisa blanca y pantalones o una falda. Asegúrate de que tu atuendo esté bien planchado y listo desde la noche anterior para que no haya momentos de pánico a última hora.

También evita comer sopa de tomate o cualquier cosa con alta probabilidad de macharte de camino a tu entrevista.

Un saludo firme: Los empleadores buscan personas seguras que inspiren confianza, por eso el saludo es clave para una buena impresión. Mira a los ojos, habla fuerte y claro y sonríe.

Si te preocupa cómo saludas, practica con amigos y pídeles su opinión, recuerda que un saludo firme proyectara profesionalismo y asertividad.

De nuevo, ¡Sonríe! Sonreír es el lenguaje universal, es una manera de decir, sin necesidad de hablar, “estoy feliz de estar acá y soy una buena persona”.

En cuanto al lenguaje corporal recuerda sentarte derecho ¡No te encorves!

No te dejes llevar por los nervios: tienes dos opciones, que la adrenalina agregue emoción a tu presentación y termines por impactar a tus evaluadores, o que los nervios se apoderen de tu memoria y todo sea un desastre.

Si sabes que los nervios son tu mayor enemigo, sé proactivo: respira profundo mientras esperas a que te llamen o haz ejercicios de mindfulness mientras te diriges a la entrevista.

Lo interesante de la adrenalina es que nos puede ayudar a hacer un gran trabajo si sabemos aprovecharla de manera efectiva. Los expertos en reclutamiento sugieren que canalices esos nervios en respuestas enfocadas y una presentación sobresaliente.

A derrochar carisma: Piensa en esas características de tu personalidad que te hacen ser quien eres, eso que te hace destacarte dentro de una multitud.

Habla con honestidad de tus pasiones, de cómo eso se relaciona con la empresa a la que estás aplicando. De hecho, hacer énfasis en el deseo que tienes de conseguir el empleo puede sumar puntos.

Aprovecha la entrevista para demostrar quién eres y de qué eres capaz.

No te dejes derrotar: incluso si sientes que todo está perdido, que no hay forma de que te den el trabajo, ten en cuenta que una mala respuesta no es igual a una mala entrevista.

Tu siguiente respuesta puede ser la que estaban esperando y la que te abra las puertas a una nueva experiencia laboral.

