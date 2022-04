Edén Muñoz homenajea a Debanhi Escobar, la joven mexicana hallada muerta

El cantante de regional mexicano Edén Muñoz se solidarizó con la alarmante situación de violencia que viven las mujeres en México y escribió el tema "Te voy a encontrar" en honor a la joven Debanhi Escobar, desaparecida y asesinada en el norteño estado de Nuevo León.

"Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos", escribió Muñoz, exintegrante de la popular banda Calibre 50.

La canción describe el dolor que genera la ausencia de una persona y los recuerdos que inundan su hogar, y la desesperación de no tener noticias de un ser querido que está desaparecido.

"Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo. No sé, no me sabe vivir, si tu no estás", canta Muñoz.

El caso de Debanhi, de 18 años, ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en una carretera el 9 de abril en el norteño municipio de Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi, cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella.

También causó indignación por las presuntas fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que primero manejó el caso como un accidente y después declaró a los medios que la causa principal de la desaparición de las mujeres es por “rebeldía” y “falta de comunicación de la familia”.

El caso ha generado varias movilizaciones alrededor del país, pues es uno más de una larga lista de historias de mujeres violentadas, asesinadas o desaparecidas en México.

Por ello, este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México exigió priorizar en la agenda nacional la crisis de feminicidios y desapariciones de mujeres tras el caso de Debanhi.

La comisión consideró "indispensable" la capacitación del personal ministerial y policías con perspectiva de género, el respeto a protocolos, y la coordinación de los órganos de gobierno para frenar la violencia.