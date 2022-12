¡El reggaetón triunfó! El imitador de NICKY JAM es el nuevo ganador de "Yo me llamo"

David Alsina se convirtió en el ganador de la reciente edición del reality “Yo me llamo”, de Caracol Televisión, al ser elegido por los colombianos como el doble perfecto de Nicky Jam. Con una votación del 50.1 %, frente a imitador de Joan Sebastian, se hizo acreedor de 500 millones de pesos.





El bogotano, de 21 años, afirmó a El Espectador que para llegar a ser el mejor imitador del reggaetonero tuvo que pasar por un proceso difícil, pero que lo más importante fue la enseñanza y guía de los profesores de la escuela.





“Lo más importante fue siempre escuchar las sugerencias porque cuando uno escucha, trabaja y se levanta temprano mi Dios lo bendice" expresó.







Los jurados también expresaron su gratitud y enviaron sus mejores deseos a los dos finalistas, señalaron que los dos eran dignos de ser el ganador de “Yo me llamo”.



Por su parte, el ganador reveló que compartirá su premio con algunos compañeros del programa y destinará una parte para estudiar música.





La sorpresa musical de la noche estuvo encabezada por Andrés Cepeda quien emocionó al público con su presentación.