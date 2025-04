Ella era María Paz Peñaloza quien perdió la vida victima de falso cirujano en Nueva York

Lo que para María Paz Peñaloza era un intento por mejorar su bienestar físico terminó apagando su vida en circunstancias desgarradoras. Esta joven colombiana, oriunda de Villavicencio y radicada en Queens, Nueva York, falleció el pasado 11 de abril. Otros casos similares ya han sido reportados en gran cantidad.

La joven decidió someterse a un procedimiento estético en una supuesta clínica que resultó ser una sala improvisada dentro de una casa en el barrio Astoria de esa ciudad en Estados Unidos.

María Paz, de 31 años, había emigrado en 2021 con la ilusión de progresar y ayudar a su familia en Colombia. Vivía con su esposo y su hijo menor. Sus familiares aún no logran asimilar cómo un procedimiento para retirarse unos implantes de glúteos terminó en tragedia.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía del Distrito de Queens, el 28 de marzo María Paz acudió a una vivienda que funcionaba como centro estético ilegal. Allí fue atendida por Felipe Hoyos Foronda, un colombiano de 38 años sin licencia médica en Estados Unidos.

Durante la intervención, Hoyos, según información suministrada por la Fiscalía, le administró lidocaína, un anestésico local que le provocó un paro cardíaco casi de inmediato.

Las autoridades llegaron tras recibir una llamada de emergencia, encontrándola en estado crítico. Fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde la conectaron a un respirador artificial.

Su estado no mejoró y, luego de casi dos semanas en cuidados intensivos, fue desconectada. La decisión fue tomada sin que su madre, quien viajaba desde Colombia, pudiera despedirse de ella.

María Paz Peñaloza fue desconectada sin autorización de su familia

Gladys Cabrera, madre de María Paz, recibió la trágica noticia desde Villavicencio. “No me esperaron para desconectarla” , expresó con profundo dolor en entrevista.

La familia solicitó una visa humanitaria para poder viajar y acompañarla, pero cuando obtuvieron respuesta ya era demasiado tarde. “Ella tenía muerte cerebral, yo solo quería verla una última vez” , lamentó.

En medio del dolor, los allegados iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de la cremación, el traslado del cuerpo y el regreso del hijo mayor de María Paz, quien se encontraba de vacaciones en Colombia. Hasta ahora han logrado recolectar cerca de 5.000 dólares, de los 20.000 que necesitan.

Lo más desgarrador es que, horas antes del procedimiento, María Paz le dijo a su madre que no se realizaría la cirugía. “Mami, no me voy a hacer nada porque mi esposo está enfermo y ni siquiera me he hecho los exámenes” , le aseguró por teléfono. Luego le comentó a su pareja que saldría a ver a una amiga… y nunca volvió.

El presunto responsable fue detenido en el aeropuerto JFK cuando intentaba abandonar Estados Unidos. La investigación continúa y las autoridades piden a posibles víctimas que denuncien.

Mientras tanto, una familia en Colombia clama justicia y espera poder darle el último adiós a una mujer que solo quería un mejor futuro.

