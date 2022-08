Escoltas en camioneta hicieron tiros al aire luego de chocar con un carro particular en Bogotá

En horas de la tarde de este martes 23 de agosto se escucharon varios disparos en el norte de Bogotá producto de un confuso accidente vehicular que involucró una camioneta de alta gama perteneciente al Partido Comunes y un carro particular.

Lo que se sabe es que los carros se estrellaron y el vehículo particular quiso huir del lugar, lo que generó que los escoltas dispararan para evitar que se escapara.

Sobre este hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció por medio de su cuenta personal en Twitter y dijo: "@PoliciaBogota me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron".

Luego aseguró que una persona de seguridad fue quien disparó al aire: "Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse. He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó! Nunca estuvo en riesgo al vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado".

Para finalizar la alcaldesa le pidió disculpas a los vecinos del sector por el pánico que haya podido generar esta situación: "No se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada! No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y en cambio si genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad".

.@PoliciaBogota me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde.

