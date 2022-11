Dj Camila Gutiérrez golpeó brutalmente a azafata; se iba a subir al avión que no era

Hace poco se dio a conocer algunas fotos en las que quedó en evidencia el maltrato que sufrió una azafata de una reconocida aerolínea luego de que la famosa Dj caleña Camila Gutiérrez la golpeara brutalmente.

Lo que se sabe es que esta situación se presentó el pasado jueves 17 de noviembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

En las imágenes que ya están en todo internet, se puede ver como la víctima terminó con tremendo chichón en la frente y al parecer con convulsiones, después que la artista le diera un duro cabezazo, ya que la trabajadora no la dejaba subir al avión.

Pero la trabajadora tenía toda la razón en no dejarla subir, pues la Dj Camila Gutiérrez se había confundido de aerolínea y no tenía que ingresar a Avianca, ya que no tenía una reserva.

Al parecer, la artista estaba en estado de embriaguez y por ese motivo se confundió, pues tenía que abordar un avión de Latam, pero ella quería ingresar a Avianca.

En la red social de Twitter una usuaria habló sobre el tema y escribió: "Se llama Camila Gutiérrez, DJ de Cali. Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones. No más “Usted no sabe quién soy yo”".

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

No más “Usted no sabe quién soy yo”. pic.twitter.com/PBHboKHkW8 — DoñaPily (@dona_pily2) November 17, 2022

Luego de este incidente, la joven se pronunció por medio de su cuenta personal en Instagram y pidió disculpas públicas, asegurando que iba a indemnizar a la trabajadora y estaba en una conciliación con la víctima

Así mismo, Camila Gutiérrez reconoció que el error fue de ella y aprendió de esta situación.

"En su concepto, como deberíamos llamarle? Parece UD una persona letrada! Pero en mi humilde opinión, una agresión es una agresión, ya sea que venga de parte una "grilla" "persona de bien" o de cualquier otro, el derecho a la vida es para todos", "Todo el peso de la ley por intento de homicidio, ojalá se le vaya hondo y que sus próximas presentaciones sean desde el buen pastor", son algunas de las opiniones en internet.

