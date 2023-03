Luisa Fernanda W sorprende con escultural figura a cinco meses de haber dado a luz

Para nadie es un secreto que Luisa Fernanda W es una de las mujeres más bellas del país y al mismo tiempo una de las más envidiadas por tener a su lado uno de los hombres más guapos de Colombia, nada más ni nada menos que Pipe Bueno.

Desde que Luisa y el cantante de música popular se conocieron, nunca más se separaron y, por el contrario, con el paso de los años han construido una hermosa familia conformada por dos niños, Máximo y Dómenic.

El bebé nació hace cinco meses y llegó para llenar de mucho más amor a la familia. Es obvio que luego de dar a luz Luisa Fernanda W quedó con unos kilitos de más y hace poco reveló cómo se ha logrado recuperar después de haber tenido a su segundo hijo.

La creadora de contenidos realizó la dinámica de preguntas y respuestas y allí un seguidor le pidió que mostrara cómo estaba su abdomen en este momento, algo que Luisa no dudó en hacerlo y se paró frente a un espejo para compartir su cuerpo.

Allí se pudo ver a la joven usando una ombliguera de color blanca con un pantalón y chaqueta azul. Así mismo, modeló un poco para sus seguidores y escribió un texto en el que se lee: "Hoy estoy cumpliendo cinco meses post-parto y pues llevo cinco meses comiendo dulce. Hace cinco días lo dejé y aún no he hecho ejercicio como me gusta. Pero lo importante es que estoy saludable".

El video de Luisa Fernanda W ha dado mucho de qué hablar y hay personas que la apoyan y felicitan, mientras que otros la critican: "Estas mujeres hacen eso para recibir halagos, no se dan cuenta que lo que hacen es reafirmar inseguridades en otras mujeres que ya fueron madres y no quedan como ellas", "Tiene buena genética 😍", "Se hacen sus retoques estéticos a escondidas y dicen que fue natural."

