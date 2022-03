Mujer colombiana asegura que está embarazada del cantante Anuel

Mientras que a Karol G parece estarle yendo de maravilla en todos los aspectos de su vida, su exnovio y exprometido Anuel se ve cada vez más con el agua al cuello; pues luego de que se filtrara un video que revela el que podría ser el motivo por el que su historia de amor terminó con la 'bichota', ahora una mujer colombiana asegura que está embarazada del cantante de reguetón.

Se trata de Melissa, una joven de 28 años que dice llevar en su vientre un hijo del que Anuel sería padre. De acuerdo al testimonio de la chica, el cantante puertorriqueño inicialmente le dijo que asumiría la paternidad del ser que viene en camino; sin embargo todo cambio cuando éste empezó a salir con su actual pareja Yailin , pues desde entonces el interprete de 'ella quiere beber' se alejó y dejó de comunicarse con ella.

La noticia se dio a conocer a través del reconocido programa de chismes 'El gordo y la flaca', en el que la joven aseguró que cuando le contó a Anuel que estaba en embarazo, él le pidió hacerse una prueba de ADN prenatal que según afirma Melissa arrojó un resultado de 99.9% de probabilidad.

Hasta el momento, el cantante boricua no se ha manifestado, ni ha dado una declaración al respecto. No obstante, desde el momento que emitió la noticia, no han parado de llover las críticas en las redes, las cuales en su mayoría favorecen a Karol G que si bien, no tiene mucho que ver en el tema pero sus seguidores la inmiscuyen expresando que alejarse de Anuel fue lo mejor que pudo pasarle.

"Cada día va saliendo todo a la luz sin que Karol tenga que hablar”, “ahora entiendo más a Karol G cuando dice que él quedó bien porque ella no ha hablado”,“Karol G lo dejaría por eso”, “todo va saliendo a la luz” son algunos de los comentarios que han sido publicados por diferentes personas en las redes sociales.

