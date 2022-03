Gustrago Petro desea aliarse con Epa Colombia: "por los voticos de sus seguidores"

El vencedor de la consulta presidencial de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro , aseguró este domingo que esa alianza está "ad portas de ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta".

Petro, el aspirante más votado de las consultas interpartidistas celebradas este domingo, celebró su victoria en un acto al que asistieron también sus rivales en la coalición, entre ellas Francia Márquez, la revelación en estas elecciones.

Publicidad

"El Pacto Histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de Colombia", indicó Petro, quien destacó también el buen resultado de esa coalición en las votaciones al Senado y a la Cámara de Representantes.

"Le estamos presentando a toda la sociedad colombiana la posibilidad de cambiar a Colombia, no queremos que aparezca un (Iván) Duque dos, sino que aparezca el cambio y la transformación. Le llegó el tiempo a Colombia", indicó, después de hablar de la victoria de Gabriel Boric en Chile.

Publicidad

Así mismo, el candidato Gustrago Petro de Kallejiando habló sobre su victoria en el programa y allí dijo: "Yo estoy con mucho guayabo después de la celebración de anoche, donde terminamos más contentos que un testigo de Jehová en una fábrica de puertas".

Durante la charla también contó cuál es su pensamiento para que todo en Colombia sea perfecto: "La verdad es que para que todo fuera perfecto lo mejor seria que yo fuera presidente y también vicepresidente, de paso, alcalde y gobernador, pero eso de la vicepresidencia todavía toca esperar".

Publicidad

Así mismo habló de su reunión con la empresaria de keratinas Epa Colombia: "No me he reunido con Epa Colombia y hay puede haber algunos voticos".

Para finalizar dijo lo que piensa hacer durante estos días: "Quisiera esta solo para pensar mejor mis propuestas, quisiera estar más solo que Óscar Iván Zuloaga en el Centro Democrático. Además, en los debates que se vienen me toca reforzar las medidas de inseguridad porque tengo miedo que me toque un debate con ese cuchito de Rodolfo y que de pronto me de un calvazo".