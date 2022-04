Tres niñas de un jardín infantil terminaron alcoholizadas luego de ingerir a escondidas una bebida mezclada con tequila. El hecho se dio en una institución de los Estados Unidos, donde una de las estudiantes de tan sólo 5 años de edad, entró camuflada la botella.

A la hora del recreo, la niña decidió compartir con sus dos amigas el contenido de la botella, que las tres se tomaron a grandes sorbos con el objetivo de que su profesora no se enterara. Sin embargo todo salió a la luz cuando la docente empezó a notar que las niñas presentaban 'mareo' y se estaban comportando raro.

De acuerdo a los síntomas, todo parecía indicar que se trataba de una intoxicación, sin embargo una de las niñas al sentirse tan mal, confesó lo que había sucedido y por ende, la profesora tuvo que acudir al cuerpo médico del colegio para que examinaran a las pequeñas.

Así mismo, los padres de familia de las niñas fueron citados en el jardín para darles a conocer lo que había sucedido.

“Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible. Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas aptas para niños“ declaró una de las directivas de la institución.

La afectadas expresaron que pensaron que lo que había en la botella era una especie de jugo, por ende no sintieron miedo a la hora de ingerirlo. Por otra parte, una de las madres de familia declaró que no se encontraba molesta con la niña que había llevado la bebida alcohólica, pues consideraba que la culpa era de los padres quienes no fueron lo suficientemente precavidos a la hora de guardar este tipo de bebidas.

La institución anunció que se estudiará si la niña merece un castigo por lo ocurrido.