Abuela olvidó a su nieta de 10 meses dentro de un carro; la bebé falleció

Un gran jurado del estado de Kentucky, Estados Unidos, determinó no presentar cargos penales contra una abuela por la muerte de su nieta de 10 meses, quien falleció luego de permanecer olvidada dentro de un vehículo el pasado 13 de agosto.

Las autoridades desestimaron la posibilidad de una acusación formal contra la médica Stacey Fazenbaker, luego de evaluar los resultados de la investigación sobre los hechos ocurridos en la localidad de Madisonville.

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¿Cómo murió la bebé de 10 meses dentro del carro?

Según los informes policiales, todo ocurrió el pasado 13 de agosto en Madisonville, Kentucky. Ese día, Stacey Fazenbaker recogió por la mañana a su nieta, Scottie Crowell, de 10 meses, con el propósito de llevarla a la guardería antes de comenzar su jornada laboral.

Sin embargo, la mujer se dirigió directamente a su lugar de trabajo, el centro médico Owensboro Health MultiCare, y dejó involuntariamente a la menor en el asiento trasero del automóvil. Durante el transcurso del día, el vehículo permaneció estacionado mientras la pequeña seguía en su interior. La ausencia de la niña en la guardería no fue advertida sino hasta el final de la tarde, cuando su padre acudió al establecimiento para recogerla.

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En ese momento, el personal de la institución le informó que la bebé nunca había ingresado durante la mañana. Tras iniciar una búsqueda, se descubrió que la menor permanecía dentro del vehículo de su abuela.

La investigación a Stacey Fazenbaker por la muerte de la bebé

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Luego de encontrar a la pequeña, la Policía de Madisonville inició una investigación para establecer las circunstancias de su muerte y esclarecer lo ocurrido. Los agentes reconstruyeron los acontecimientos y revisaron el recorrido realizado por Stacey Fazenbaker, quien se desempeña como médica.

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Posteriormente, las autoridades remitieron los resultados de las pesquisas a la Fiscalía del Cuarto Circuito Judicial de Kentucky. La fiscal estatal Hannah Kington-Jarvis estuvo a cargo del proceso y presentó el caso ante un gran jurado ciudadano, encargado de determinar si existían elementos suficientes para formular una acusación penal.

Asimismo, las autoridades confirmaron que los padres de la menor fueron consultados durante el desarrollo de la investigación y la preparación del expediente judicial.

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¿Qué pasará con Stacey Fazenbaker?

El martes 27 de octubre, el gran jurado examinó las pruebas recopiladas y determinó que no había motivos suficientes para presentar cargos penales ni formular una acusación formal contra Stacey Fazenbaker. A través de un comunicado oficial, la fiscal Kington-Jarvis dio a conocer la decisión e hizo un llamado a la empatía, al pedir que los padres y demás familiares de la pequeña fueran acompañados en sus oraciones ante la irreparable pérdida.

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“El Departamento de Policía de Madisonville llevó a cabo una investigación exhaustiva y objetiva”, señaló Hannah Kington-Jarvis, fiscal del condado de Hopkins, en el comunicado divulgado horas después de conocerse la determinación.

De esta manera, el gran jurado decidió no avanzar con una acusación penal contra la abuela por la muerte de la bebé, tras revisar los elementos presentados por las autoridades.