Así cayó el falso odontólogo que sacaba muelas viendo tutoriales por TikTok

Lo que empezó como un rumor insólito terminó por convertirse en una historia que parece sacada de una serie de televisión. En la ciudad de Havlickuv Brod, en la República Checa, un joven de apenas 22 años fue detenido tras descubrirse que ejercía como odontólogo sin contar con estudios, licencia ni preparación médica alguna. Lo más alarmante: aprendía los procedimientos viendo videos en redes sociales como TikTok.

Durante más de dos años, el joven llevó a cabo extracciones dentales, aplicaba anestesia e incluso ofrecía tratamientos con prótesis, todo desde un consultorio que montó junto a dos familiares.

El negocio, que simulaba ser una clínica dental legítima, logró atraer decenas de pacientes y generó ingresos cercanos a los 185 mil dólares, según autoridades locales.

El escándalo ha causado conmoción en el país europeo, sobre todo porque muchos de los pacientes atendidos no tenían la menor sospecha de que su “profesional de confianza” no era más que un impostor con acceso libre a internet.

El falso odontólogo operaba con la ayuda de su familia

El consultorio improvisado funcionaba con una estructura sorprendentemente organizada. El joven se hacía pasar por odontólogo, mientras que una mujer de 50 años, familiar suya, actuaba como enfermera y era la encargada de los insumos médicos. Un tercer implicado, de 44 años, fabricaba las prótesis que ofrecían a los pacientes.

Todo este montaje logró funcionar por más de 24 meses sin levantar sospechas mayores. La policía no ha revelado si la investigación se originó por una denuncia de algún paciente afectado, aunque se presume que algunas víctimas pudieron haber notado anomalías en los tratamientos recibidos.

La detención de los tres miembros de la familia se llevó a cabo a inicios de este mes. Posteriormente, fueron acusados de varios delitos, entre ellos operación ilegal de servicios médicos, lavado de dinero, intento de agresión, tráfico de drogas y hasta robo.

El caso reabre debate sobre el control médico en Europa

Más allá de la incredulidad y las bromas que han surgido en redes sociales tras conocerse la noticia, el caso ha puesto en el centro del debate una problemática real: la falta de personal médico en países como República Checa. De hecho, el Parlamento acaba de aprobar una ley que facilita la contratación de odontólogos extranjeros para cubrir la escasez de especialistas.

No obstante, este episodio demuestra que la urgencia no debe llevar a bajar la guardia en los procesos de verificación. Las autoridades han llamado a reforzar los filtros para evitar que impostores puedan poner en riesgo la salud pública.

Y mientras la justicia avanza, en redes sociales no faltan los comentarios que resumen el sentir de muchos: “De ahora en adelante, que me muestren el diploma… y que no sea uno de TikTok”.

