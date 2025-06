Él era Gabriel Sarmiento influencer a quien quitaron la vida mientras transmitía en TikTok

La madrugada del martes 23 de junio Gabriel Sarmiento, un joven venezolano de 25 años, conocido en la plataforma por sus denuncias públicas y su activismo, perdió la vida mientras realizaba una transmisión en vivo desde su hogar en Maracay, Venezuela. Este caso recordó el de Valeria Márquez quien también perdió la vida mientras transmitía en vivo en esa misma plataforma.

El hecho conmocionó las redes sociales y puso en el foco la valiente labor que Gabriel llevaba a cabo, exponiendo presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios de su país.

Los minutos previos a su fallecimiento fueron de angustia y desesperación. En el video que se viralizó, se escuchaba a Gabriel repetir con urgencia: "Necesito que se presenten", mientras de fondo, los gritos de una mujer pidiendo ayuda generaban una atmósfera de terror.

Instantes después, se le oía gritar "¡Me dispararon, me dispararon!", antes de que la transmisión se interrumpiera abruptamente. Dos individuos armados fueron captados brevemente por la cámara, mientras se oía una ráfaga de disparos.

Gabriel Sarmiento no era un influencer común. Con más de 118.000 seguidores en sus plataformas, se dedicaba a la programación y el análisis de ciberseguridad, conocimientos que utilizaba para investigar y denunciar lo que consideraba actos de corrupción y abuso.

Sus transmisiones se habían convertido en un espacio para señalar con nombres y apellidos a funcionarios de la Policía de Maracay y sus supuestos nexos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Tren del Llano. Analizaba casos específicos de presunta corrupción, falta de acción por parte de la Fiscalía y omisiones de las autoridades en el estado Aragua.

Gabriel había declarado públicamente que su objetivo era luchar por la gente honesta y trabajadora. "No le tengo miedo a nada", afirmó en un video del 19 de junio, días antes de su partida.

Incluso mencionó haber entregado información en el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y expresó su deseo de colaborar con las instituciones del Estado para erradicar la violencia generada por estos grupos. "Ellos me dijeron que si me veían trabajando con los policías, me iban a matar, entonces yo les declaro la guerra", reveló en esa misma transmisión.

En sus contenidos, Gabriel no dudaba en cuestionar a figuras de poder, como al fiscal del estado Aragua, a quien calificó de "incompetente" por la falta de apoyo ante sus denuncias. Su compromiso con la verdad y la justicia era su motor, y a pesar de las amenazas que recibía, reiteraba: "Soy programador, analista de ciberseguridad, y si puedo aportar mi granito de arena, lo seguiré haciendo".

La Fiscalía venezolana inició una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Según medios de comunicación venezolanos, se pudo confirmar que Gabriel Sarmiento había recibido amenazas de grupos de delincuencia organizada y, presuntamente, de funcionarios policiales, lo que añade un velo de complejidad y peligro a su activismo.