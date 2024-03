Le quitó la vida a su hijo con discapacidad porque "nunca iba a ser normal"

Un hombre identificado como Ariel Lovey, en Argentina, decidió quitarle la vida a su propio hijo de 8 años, Zamir, quien tenía una discapacidad.

Lo más escalofriante de este caso es que Lovey grabó un video antes del crimen, en el que expuso sus supuestas razones y anunció fríamente lo que estaba a punto de hacer.

En el video, Lovey expresó: “Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa, porque si no mucho sufrimiento, tantos años. Zamir nunca va a lograr ser alguien normal”.

Además, en el video se escuchan más palabras perturbadoras de Lovey: “Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a existir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada. Solamente que se me entierre y nada más. Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí”.

Tras grabar este espeluznante video, Lovey intentó quitarse la vida disparándose en la cara con una escopeta; sin embargo, no logró su objetivo y fue llevado al hospital, donde falleció después de varias horas de agonía.

Su hijo, Zamir, fue encontrado sin vida, con heridas de arma blanca que lo llevaron a desangrarse.

Zamir había nacido prematuro y enfrentaba dificultades motoras en las extremidades inferiores debido a su discapacidad. A pesar de ello, su familia había creado una página de Facebook donde compartían su tratamiento y la ayuda que recibían para poder brindarle los cuidados necesarios.

Usuarios en redes sociales han expresado su dolor por la muerte del pequeño, mientras otros, en un acto de empatía, intentan "entender" la decisión del padre.

