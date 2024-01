Muere Alec Musser, reconocido actor de 'Son como niños'

El reconocido actor y modelo estadounidense Alec Musser, de 50 años, falleció repentinamente, según lo anunciado por el medio estadounidense Deadline. La triste noticia fue confirmada por su pareja, Paige Press, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Musser, conocido por su participación en programas como 'I wanna be a Soap Star' y 'All my children', así como en la popular comedia 'Son como niños', dejó un vacío en la industria del entretenimiento. La causa de su fallecimiento aún no ha sido revelada, y se espera que más detalles se den a conocer en los próximos días.

El deceso ocurrió en la residencia de Musser en la ciudad californiana Del Mar durante el pasado sábado, 13 de enero, según informó Paige Press a Deadline. La pareja compartió momentos felices, y Press expresó su dolor a través de redes sociales con un conmovedor mensaje de despedida.

Paige Press confirmó la triste noticia de la muerte de Alec Musser a través de sus historias de Instagram , acompañando el anuncio con fotografías del actor. "Descansa en Paz, amor de mi vida", escribió Press, agregando que su corazón estaba roto y que el día marcaba el peor de su vida. Agradeció a Musser por ser el mejor prometido que pudo pedir.

Publicidad

“Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices”, anotó junto a unas imágenes del artista. “Fuiste el mejor prometido que pude pedir”.

Aunque Paige no reveló la causa de la muerte en su mensaje, posteriormente confirmó a TMZ que Alec Musser falleció en su residencia en Del Mar, California, en la madrugada del sábado 13 de enero de 2024. Hasta ahora, las circunstancias exactas de su muerte permanecen en reserva.

Así lo despidió Adam Sandler

Publicidad

La noticia conmovió a la industria del entretenimiento, ya que Musser dejó una huella significativa en series y películas como 'All My Children', 'Road to the Altar' y 'Desperate Housewives'. Su papel más recordado fue en la película 'Son como niños', donde compartió pantalla con el reconocido actor Adam Sandler.

Adam Sandler, al enterarse del fallecimiento de Musser, expresó su dolor a través de redes sociales, elogiando al actor y recordando momentos compartidos. Paige Press agradeció a Sandler por sus palabras, revelando que Alec Musser hablaba elogiosamente de él y que trabajar en 'Grown Ups' fue uno de los mejores momentos de su vida.

A la espera de conocer las causas exactas de su fallecimiento, los fanáticos de Alec Musser lamentan la pérdida de un talentoso actor que, hasta su última publicación en Instagram hace cinco días, compartía su vida de forma activa y sin indicios de enfermedad.

Publicidad