Mujer estuvo 40 minutos muerta y contó lo que vio mientras los médicos la reanimaban

Kirsty Bortoft vivió una experiencia extraordinaria en enero de 2021, cuando una descompensación la llevó al borde de la muerte. Su prometido la encontró inconsciente y la llevó de urgencia al hospital, donde estuvo clínicamente muerta durante 40 minutos. Al despertar, compartió una sorprendente narrativa que se volvió viral.

Durante la emergencia, su prometido la llevó al hospital más cercano en un intento desesperado por salvarla. Los médicos confirmaron su estado crítico, declarando que "había muerto". Sin embargo, 40 minutos después, lograron reanimarla, y fue entonces cuando Kirsty compartió un relato fascinante de su experiencia mientras estaba sin vida. "Tuve una descarga de información", reveló en una conversación con The Sun.

Según el relato de Stu, Kirsty yacía en el sofá con los ojos abiertos, aparentemente "sin vida", con extrañas figuras hexagonales en su piel. Al percatarse de su falta de respiración, la urgencia los llevó a la sala de emergencias.

La familia recibió la devastadora noticia de que Kirsty tenía solo un 6% de posibilidades de sobrevivir, tras sufrir un paro cardíaco. Colocada en coma, los médicos advirtieron a la familia que se preparara "para lo peor". Mientras estaba inconsciente, Kirsty afirmó que experimentó algo mágico que la trajo de vuelta a la vida, desafiando las expectativas.

A pesar de los sombríos pronósticos, los médicos lograron reanimarla después de 40 minutos de resucitación cardiopulmonar. Al recobrar la conciencia, Kirsty insistió en que había experimentado algo fuera de lo común y que "algo la trajo de nuevo a la vida". Sorprendentemente, afirmó que, incluso estando inconsciente, estaba plenamente consciente de su entorno.

Además aseguró que tenía un amigo "psíquico" que, durante el incidente, se puso en contacto con su hermana sin previo aviso. "Dijo que mi espíritu estaba en su salón y que yo le estaba pidiendo que escribiera una carta para mi papá y mis hijos", reveló Kirsty.

Aunque su hermana le informó que estaba en el hospital luchando por su vida, Kirsty afirmó que su espíritu estuvo presente durante más de dos horas según su amigo. Mientras tanto, en el hospital, su familia recibía la advertencia de que se preparara para el inevitable desenlace.

En medio de este inusual "encuentro", Kirsty afirmó haberle comunicado a su amigo que no podría sobrevivir, ya que su cuerpo no lo permitiría. Sin embargo, su amigo insistió en que "era fuerte" y que debía regresar.

Kirsty recordó el momento en que volvió a su cuerpo, describiendo la experiencia como una descarga de información que le reveló cómo sanar. Afirmó con convicción: "Me di cuenta de que no te mueres, solo tu cuerpo sigue adelante. Mi misión aquí todavía no ha terminado". concluyó

