Revelan contundente video sobre infidelidad por la que político acabó con sus dos hijos

El caso de Thales Machado continúa generando conmoción tras la aparición de un video que, según las investigaciones, habría sido determinante en la crisis que terminó en una tragedia familiar.

El material, difundido en redes sociales, se suma a una serie de pruebas digitales que permitieron a las autoridades reconstruir los hechos ocurridos en la vivienda del funcionario en Brasil, donde perdieron la vida sus dos hijos.



Thales Machado: el video que marcó un antes y un después

De acuerdo con la información revelada, el video muestra a la esposa del político compartiendo una cena con otro hombre en un restaurante. En las imágenes se observan gestos de cercanía, lo que habría sido interpretado como una prueba de infidelidad.

Este material se habría sumado a las evidencias obtenidas por un investigador privado contratado por Thales Machado, quien buscaba confirmar sospechas sobre su relación de pareja. Según el reporte oficial, el funcionario recibió estas pruebas pocas horas antes de que ocurrieran los hechos.



Una devastadora tragedia familiar conmocionó al municipio de Itumbiara en Brasil: el secretario de Gobierno, Thales Machado, acabó con la vida de sus hijos de 12 y 8 años y después se suicidó, atribuyendo el acto a una infidelidad de la esposa descubierta recientemente.



En mi… pic.twitter.com/bD7GY8Dlpk — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) February 14, 2026

El impacto del contenido visual habría generado una reacción inmediata. Las autoridades indicaron que, tras conocer la información, Machado inició una serie de mensajes hacia su esposa, en los que manifestaba su estado emocional. Incluso, se reportaron videollamadas y comunicaciones que evidenciaban tensión creciente.

Thales Machado: reconstrucción de una noche clave

Las investigaciones establecieron una línea de tiempo precisa. Horas antes del suceso, Thales Machado compartió con familiares y luego regresó a su vivienda, donde se encontraba con sus hijos mientras su esposa estaba fuera de la ciudad.

A las 11:36 p. m., envió una fotografía junto a los menores, lo que permitió confirmar su ubicación. Minutos después, publicó un mensaje en redes sociales que hoy es considerado una señal de alerta: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos… Papá los quiere mucho”.

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Posteriormente, entre las 11:39 p. m. y la medianoche, ocurrieron los hechos dentro de la residencia. Las autoridades confirmaron que no hubo participación de terceros y que todas las evidencias, incluidas pruebas forenses y digitales, apuntan a una acción individual.

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En el lugar también fue hallada una carta dirigida a su esposa, en la que justificaba sus decisiones en medio de una crisis matrimonial prolongada. El documento finalizaba con una frase que ha generado fuerte reacción pública: “Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles…”.

Giro informativo: la reacción de la esposa tras el video

Tras la difusión del video y el avance de las investigaciones, la esposa de Thales Machado, identificada como Sarah Tinoco Araújo, decidió pronunciarse públicamente. A través de una carta compartida en redes sociales, expresó su dolor y asumió parte de la situación.

“Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre”, escribió. En el mismo mensaje, reconoció errores dentro de su relación, aunque también enfatizó que “nada justifica la tragedia”.

El pronunciamiento se convirtió en uno de los elementos más comentados del caso, especialmente por el tono directo y la referencia a las consecuencias de lo ocurrido. “Mis hijos eran inocentes, llenos de vida… no merecían nada de esto”, agregó en su mensaje.

Las autoridades confirmaron que el caso de Thales Machado fue cerrado tras reunir suficientes pruebas que permitieron esclarecer lo sucedido. Entre los elementos determinantes se encuentran registros de mensajes, imágenes enviadas desde su teléfono y el video que circuló en redes.

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Además, los análisis técnicos descartaron la intervención de otras personas, consolidando la hipótesis de que todo se desarrolló en el contexto de una crisis personal y familiar.

El caso sigue generando debate en plataformas digitales, donde el video y los mensajes finales continúan circulando. Mientras tanto, las autoridades dan por concluida la investigación, dejando como registro una secuencia de hechos reconstruida a partir de evidencia digital y testimonios clave.

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