La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Superabuela salvó a su nieta en explosión en Iztapalapa, pero tuvo un triste final

Superabuela salvó a su nieta en explosión en Iztapalapa, pero tuvo un triste final

A Alicia no le importó el dolor por las fuertes quemaduras y salvó a su nieta durante la explosión de un carrotanque de gas en Iztapalapa. Ya van 13 personas muertas.

Por: Diego Villamil
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:22 p. m.