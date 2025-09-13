Superabuela salvó a su nieta en explosión en Iztapalapa, pero tuvo un triste final

La tragedia que sacudió a Ciudad de México el pasado 10 de septiembre dejó no solo cifras de dolor, sino también una historia de amor que ha conmovido a todo el país.

En Iztapalapa, durante la explosión de un carrotanque de gas, una mujer identificada como Alicia Matías se convirtió en heroína al salvar la vida de su nieta, cubriéndola con su propio cuerpo para protegerla de las llamas.

El acto heroico en Iztapalapa, México

El accidente ocurrió en la zona del Puente de la Concordia, donde el vehículo cargado con gas volcó y provocó una fuerte explosión que se extendió rápidamente por el sector.

Entre el caos, Alicia salió caminando con la pequeña en brazos, con su cuerpo marcado por quemaduras que alcanzaron el 90 % de su piel.

Las impactantes imágenes de la mujer avanzando entre el humo y los escombros con la niña en brazos se hicieron virales en redes sociales. Los usuarios comenzaron a llamarla “la abuelita heroína”, aplaudiendo su valentía y el profundo amor que la llevó a arriesgarlo todo por su nieta.

El 10 de septiembre de 2025, la calma de Iztapalapa se rompió cuando una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP volcó bajo el Puente de la Concordia y explotó, desatando un incendio que arrasó vehículos y dejó escenas de pánico en la Ciudad de México.



De acuerdo con familiares, Alicia trabajaba como checadora de combis en la zona (lo que en Colombia se conoce como calibradores de tiempo de los buses) y solía llevar a la niña porque su hija no tenía dónde dejarla.

Ese día, la rutina se convirtió en un acto de sacrificio. Mientras la menor resultó con heridas leves, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital capitalino.



El triste final de la abuelita heroína de Iztapalapa

En un primer momento, se generó confusión cuando las autoridades la reportaron entre los fallecidos, para luego rectificar y confirmar que seguía con vida.

Sin embargo, tras luchar varios días, Alicia finalmente murió el 12 de septiembre, dejando un vacío inmenso en su familia y en la comunidad que la vio como símbolo de esperanza en medio del desastre.

La alcaldesa Clara Brugada lamentó el fallecimiento a través de redes sociales, destacando que su “acto de amor ha dejado una huella profunda”. Para muchos vecinos, su historia es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, existen gestos capaces de inspirar y unir.

Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta.



Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame.



Han sido días difíciles, sentimos la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2025

El accidente elevó a 13 el número de víctimas mortales y mantiene a más de 40 personas hospitalizadas. Según las investigaciones preliminares, el camión viajaba con exceso de velocidad y habría sufrido daños que desencadenaron la fuga y posterior explosión.

Alicia Matías no sobrevivió, pero su legado quedó grabado en la memoria colectiva. Para quienes presenciaron su valentía, la abuelita heroína de Iztapalapa será recordada como una mujer que demostró que el amor de familia puede ser más fuerte que las llamas.

