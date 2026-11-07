VIDEO: Mujer fue arrollada por un carro mientras realizaba una transmisión en vivo

El pasado 5 de noviembre, alrededor de las 4:30 p. m., se registró un accidente de tránsito en la avenida João Valério, ubicada en el barrio Nossa Senhora das Graças, en la zona de Vieiralves, al sur de Manaos, Brasil.

Un automóvil fuera de control terminó dentro de un establecimiento dedicado a la venta de ropa, provocando daños en parte de la fachada y sorprendiendo a los transeúntes y clientes que se encontraban en el sector en especial a Dailane Augusta da Silva.

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El hecho llamó la atención porque ocurrió mientras se realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales. La empresaria Dailane Augusta da Silva Baba, conocida comercialmente como Guta y propietaria del establecimiento, estaba exhibiendo y vendiendo prendas de vestir ante sus seguidores cuando el vehículo impactó contra la estructura del negocio.



La transmisión se interrumpió abruptamente debido al fuerte choque. Además, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que el automóvil ingresó al local.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Dailane Augusta da Silva?

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Según los reportes de las autoridades locales, el conductor permaneció en el lugar después del accidente y entregó su primera versión de lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio ante los agentes, se habría quedado dormido mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la entrada del establecimiento.

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Como consecuencia del impacto, un trabajador del comercio sufrió contusiones y lesiones en la zona del hombro. Ante la emergencia, fue solicitada la presencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia

Los paramédicos llegaron al lugar para brindarle atención médica y prestarle los primeros auxilios.

🚨 CARRO INVADE LOJA DURANTE LIVE E DEIXA FUNCIONÁRIA FERIDA EM MANAUS Um carro invadiu uma loja de roupas durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (5), na Avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. 🚗 O acidente aconteceu enquanto a empresária Dailane Augusta da Silva Baba, conhecida como Guta, apresentava peças da campanha promocional “Blackout” da Use Guta Store. Um Jeep Renegade avançou sobre a vitrine, que ficou destruída. O momento foi registrado ao vivo. ⚠️ Uma funcionária sofreu escoriações no ombro. Segundo a 22ª Cicom, a motorista afirmou que adormeceu ao volante, mas imagens de monitoramento mostram o veículo acelerando enquanto ela tentava estacionar em frente ao estabelecimento. 📱 Após o susto, Guta informou nas redes sociais que estava bem, assim como suas funcionárias. A Perícia Criminal vai investigar as circunstâncias do acidente. — AM ATUAL (@AmazonasAtual) November 6, 2026

Investigaciones y pronunciamiento en redes sociales

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Después del accidente, el conductor permaneció en el lugar a disposición de las autoridades y colaboró con los procedimientos para esclarecer lo sucedido.

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Hasta el momento de la publicación de los reportes, los organismos competentes no habían emitido un pronunciamiento definitivo sobre las posibles responsabilidades legales o administrativas del conductor.

Por su parte, la empresaria Dailane Augusta da Silva Baba compartió un mensaje a través de sus redes sociales oficiales. En su intervención, buscó tranquilizar a sus clientes, familiares y seguidores, y se refirió a lo ocurrido durante la transmisión en vivo, así como a los daños materiales que sufrió el establecimiento.

