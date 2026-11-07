Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DON OMAR EN COLOMBIA
HALLAN A ARLETH CAROLINA
MENSAJE KBETO ZULETA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Mujer fue arrollada por un carro mientras realizaba una transmisión en vivo

VIDEO: Mujer fue arrollada por un carro mientras realizaba una transmisión en vivo

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial captaron el momento del impacto, así como la transmisión en vivo que realizaba la mujer.

Captura de pantalla de una transmisión en vivo en redes sociales donde aparece una mujer instantes antes de ser arrollada por un vehículo.
Momento exacto en que una mujer realizaba una transmisión en vivo antes de ser impactada por un vehículo
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El pasado 5 de noviembre, alrededor de las 4:30 p. m., se registró un accidente de tránsito en la avenida João Valério, ubicada en el barrio Nossa Senhora das Graças, en la zona de Vieiralves, al sur de Manaos, Brasil.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Un automóvil fuera de control terminó dentro de un establecimiento dedicado a la venta de ropa, provocando daños en parte de la fachada y sorprendiendo a los transeúntes y clientes que se encontraban en el sector en especial a Dailane Augusta da Silva.

Publicidad

Últimas noticias

Imagen en blanco y negro de manos sosteniendo un lazo negro de luto, alusiva a la dolorosa pérdida de un bebé
Internacional

Reconocido actor confirmó la muerte de su bebé: “Había empezado a sentir sus pataditas”

Muere querido actor por fuerte cáncer; esposa confesó secreto tras la muerte
Internacional

Muere querido actor por cáncer; esposa reveló secreto que guardó durante su enfermedad

Puedes leer: Kbeto Zuleta reaparece en redes sociales días después del accidente de bus: “A toda Colombia”

El hecho llamó la atención porque ocurrió mientras se realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales. La empresaria Dailane Augusta da Silva Baba, conocida comercialmente como Guta y propietaria del establecimiento, estaba exhibiendo y vendiendo prendas de vestir ante sus seguidores cuando el vehículo impactó contra la estructura del negocio.

La transmisión se interrumpió abruptamente debido al fuerte choque. Además, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que el automóvil ingresó al local.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Dailane Augusta da Silva?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

Según los reportes de las autoridades locales, el conductor permaneció en el lugar después del accidente y entregó su primera versión de lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio ante los agentes, se habría quedado dormido mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra la entrada del establecimiento.

Te puede interesar

¿Por qué los gobiernos piden guardar comida y medicamentos?
Internacional

La verdad detrás de la teoría "apocalíptica" de guardar comida y agua; 33 países en lista

¿De qué murió Jesús de Miguel, jugador del Tenerife?
Internacional

Revelan la causa de muerte de Jesús de Miguel tras su choque en el campo

Publicidad

Como consecuencia del impacto, un trabajador del comercio sufrió contusiones y lesiones en la zona del hombro. Ante la emergencia, fue solicitada la presencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia

Los paramédicos llegaron al lugar para brindarle atención médica y prestarle los primeros auxilios.

Investigaciones y pronunciamiento en redes sociales

Publicidad

Después del accidente, el conductor permaneció en el lugar a disposición de las autoridades y colaboró con los procedimientos para esclarecer lo sucedido.

Puedes leer: Muere querido actor por cáncer; esposa reveló secreto que guardó durante su enfermedad

Publicidad

Hasta el momento de la publicación de los reportes, los organismos competentes no habían emitido un pronunciamiento definitivo sobre las posibles responsabilidades legales o administrativas del conductor.

Por su parte, la empresaria Dailane Augusta da Silva Baba compartió un mensaje a través de sus redes sociales oficiales. En su intervención, buscó tranquilizar a sus clientes, familiares y seguidores, y se refirió a lo ocurrido durante la transmisión en vivo, así como a los daños materiales que sufrió el establecimiento.

Relacionados

Brasil

Accidentes de tránsito