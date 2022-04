Joven de 15 años se lanzó desde puente peatonal en Cucutá

Una joven de 15 años intentó quitarse la vida lanzándose desde un puente cercano a su colegio. El hecho se registro al medio día de este miércoles 20 de abril, en la ciudad de Cúcuta, exactamente en la avenida Los Libertadores.

Según lo indican algunos testigos, la joven quien estudiaba en el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, subió al puente donde inicialmente lanzó su maleta y posteriormente se lanzó ella al vacío generándose graves heridas en la cabeza.

“Está grave; se veía mal, pero no era conveniente moverla” dijo una de las personas que que presenció el sorpresivo y lamentable hecho.

Por lo tanto la comunidad alertó de inmediato a las autoridades quienes llegaron en pocos minutos al lugar de los hechos, y auxiliaron cuanto antes a la joven identificada como Nicole Patiño, quien se encontraba actualmente cursando décimo grado.

La menor fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde fue intubada.

Un ciudadano que también estuvo presente en el momento exacto cuando ocurrieron los hechos expresó: “Hace un momento vi la cosa más aterradora de mi vida, una imagen que jamás se me va a olvidar, no he parado de llorar (...) El mensaje es que hay que cuidar a los niños, llevarlos y traerlos del colegio, así digan que es sobreprotección”.

Aunque todo parece indicar que se trata de un intento de suicidio, una madre de familia del colegio se ha encargado de contradecir dicha versión, pues según su testimonio lo que ocurrió es que a la joven sus compañeros la empujaron sin querer al vacío mientras recochaban en el puente.

Hasta el momento se desconocen los motivos reales que generaron el lamentable suceso. Por lo pronto, la menor se encuentra con diagnostico reservado y las autoridades se encuentran adelantando la investigación.

