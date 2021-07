Acusan a la novia de Vicente Fernández Jr del secuestro y asesinato de su anterior pareja

Lilia Yolanda Arriaga, supuesta hermana de la ex pareja de Mariana González, la acusó por la muerte de su pariente e incluso aseguró que la mujer le es infiel a Vicente Fernández Jr.

De acuerdo con la mujer, su hermano Carlos Mauricio Arriola Pérez fue secuestrado y asesinado, al parecer, por dinero. Ya que después de la muerte del hombre, Mariana viajó a Dubai donde permaneció por dos años y no sabe con qué dinero.

"Yo hablo con ella y me desconoce. 'Soy Lilia, la hermana de Mauricio' y ella me dice: - 'No sé de qué Lilia me hablas, deja de molestarme y no me vuelvas a llamar' y me bloqueó- Con el tiempo supe que ella se había ido a Dubai cerca de dos años. O sea, ¿con qué dinero te vas a Dubai 2 años? Tengo la sospecha de que puede estar involucrada, por eso quiero una investigación", dijo la hermana del fallecido a Telemundo.

Asimismo, Lilia Yolanda manifiesto qué se le hace raro el hecho de que su hermano hubiese sido secuestrado el mismo día de su aniversario.

"Mi hermano sufrió un secuestro el mismo día de su aniversario, que fue el 13 de abril afuera de su casa", agregó.

Cabe mencionar que la hermana del fallecido acusa a la novia de Vicente Fernández Jr, luego de enterarse qué uno de los entes investigadores del caso de su hermano, supuestamente, identificó que la última llamada que recibió el hombre antes de ser asesinado fue realizada en el lugar de origen de la joven.

"En la carpeta de investigación indica que la policía de investigación de Nuevo León hizo un seguimiento para saber de dónde era el número de donde había recibido esa última llamada y, curiosamente, venía de un número de Tepatitlán, Jalisco", expresó.

Por si fuera poco, Lilia Yolanda acusó a Mariana de infiel, nada más ni nada menos que con el cantante Antonio Solís.

Ahora las dos mujeres dicen que llevarán este caso hasta los tribunales, una con el objetivo de investigar a profundidad y aclarar la muerte de su hermano y la otra para limpiar su nombre.

Cabe mencionar qué Mariana manifestó que la mujer que le acusa no es su cuñada, según ella, es solo una persona que busca cinco minutos de fama

“Esa no es mi cuñada, todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados. En realidad, es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos que ahorita no tiene para comer. Me molesta porque así se quiere colgar mucha gente. Están acabando con mi prestigio y el de mi familia”, dijo Mariana González en entrevista con Despierta América.