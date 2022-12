Alcalde renunció luego de ser acusado por nueve mujeres de abuso sexual

Un hombre identificado como Dominic Foppoli, alcalde de Windsor, Estados Unidos , renunció a su cargo luego de ser acusado del delito de abuso sexual , tras acceder a varias mujeres sin su consentimiento, según informó People .

Pero eso no es todo, el funcionario tiene acusaciones hasta de explotación sexual. Sin embargo, él se declaró inocente.

“Es con el corazón apesadumbrado que renunció. Siempre he sostenido y siempre mantendré que no participé en ningún acto sexual no consensuado con ninguna mujer”, dijo Foppoli.

Una de las denunciantes es la reconocida actriz Farrah Abraham, más recordada por su participación en programas de televisión como ‘Teen Mom’ y ‘16 and Pregnant’, quien dijo haber sido abusada.

A esta denuncia se le suman los testimonios de otras ocho mujeres quienes aseguran que también fueron accedidas, entre ellas la concejala de Windsor Esther Lemus, quien denunció que Foppoli la drogó en dos ocasiones y la obligó a tener relaciones.

Al parecer, al hombre le gustaba aprovecharse de sus compañeras de trabajo, pues Rachel Hundley, antigua alcaldesa de Sonoma, lo acusó también por conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con la exalcaldesa, el hombre se le desnudó y subió encima de ella sin su consentimiento hace seis años en la habitación de un hotel.