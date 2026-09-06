Así era la mansión en donde se escondieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en la Guajira

Gracias a una operación conjunta entre la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín, con apoyo de las autoridades de Estados Unidos, se logró la neutralización de alias ‘Bendito Menor’, uno de los cabecillas más buscados de la región del Caribe.

Las autoridades confirmaron que el escondite final del cabecilla estaba ubicado en un barrio cercano al aeropuerto Almirante Padilla, en la capital de La Guajira. De acuerdo con las imágenes oficiales, se trataba de una inmensa casa de color blanco que funcionaba como su base urbana cuando salía de la Alta Guajira, zona donde solía resguardarse habitualmente.

Puedes leer: Destapan el plan de ‘La Bebecita’ con el que buscaba cambiar su vida: “Por salir de esa vida”



Asimismo, la mansión destacaba por contar con un patio, cocina integral, televisores, computadores y varias habitaciones destinadas a su esquema de seguridad. Además, disponía de un amplio estacionamiento diseñado para albergar camionetas y motocicletas de lujo.



Estos bienes de alta gama, sumados a joyas como cadenas y anillos de oro, eran exhibidos continuamente por el delincuente en redes sociales para demostrar su poder adquisitivo.

La trampa en la que cayó ‘Bendito Menor’ antes de morir

Publicidad

Durante algunos meses, el cabecilla estuvo desconectado del mundo digital, lo que llevó a pensar que había perdido la vida. Sin embargo, se conoció que en la madrugada del jueves 3 de septiembre de 2026, debido a la falta de recursos, se habría visto obligado a recoger dinero producto de las extorsiones y otras actividades ilícitas.

Publicidad

Ante esto, un informante de la Policía alertó de inmediato a las autoridades sobre este movimiento y señaló que el cabecilla había llegado a una vivienda junto a su pareja y dos escoltas procedentes de la Alta Guajira.

Aunque las autoridades ya tenían información sobre su ubicación, todavía no contaban con la confirmación exacta de que el cabecilla se encontrara dentro de la vivienda. Ante esta situación, los organismos de inteligencia habrían puesto en marcha una estrategia para lograr que ‘Bendito Menor’ revelara su ubicación.

Puedes leer: Así eran las parrandas y los lujos que se daban Bendito Menor y La Bebecita

Según esta versión, se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación el rumor falso de que el delincuente había perdido la vida a manos de sus socios.

Ante esto, el joven, motivado por la necesidad de desmentir la supuesta traición dentro de su grupo, habría caído en la provocación. Encendió su teléfono celular desde el lugar donde se escondía y publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir los rumores sobre su muerte. Este movimiento permitió confirmar su ubicación y avanzar con la operación que terminó con su abatimiento.

Fotografías de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla criminal abatido por la Policía y la DIJIN Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

¿Quién fue alias ‘Bendito Menor’?

El historial delictivo de ‘Bendito Menor’ habría comenzado cuando tenía 14 años, como sicario. Su extrema crueldad y su habilidad para negociar cocaína habrían propiciado su rápido ascenso hasta convertirse en jefe de una facción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Publicidad

En el plano político, el Gobierno de Gustavo Petro lo había designado en abril de 2025 como representante de su organización armada para participar en diálogos de sometimiento judicial.

No obstante, el 28 de agosto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó dicha resolución, revocó su reconocimiento oficial y ordenó su captura como objetivo de alto valor