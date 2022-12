Con tan solo 18 años alias ‘LA GATA’ enamoraba y robaba a TAXISTAS

Una joven de 18 años conocida como alias ‘La Gata’ en compañía de sus cómplices atracaba a los taxistas en la ciudad de Bucaramanga. Fue capturada en horas de la mañana por la Policia de Bucaramanga.

Utilizando su belleza física la joven tomaba un taxi en la cuidad de un lugar a otro. Durante el recorrido solía enamorar a los conductores y tras una charla amena los invitaba a estar solos en puntos específicos donde sus cómplices esperaban para cumplir su misión.

Según Blu Radio Bucaramanga, la mujer ha sido identificada por varios conductores de servicio público a la que se atribuye más de 25 atracos.

“Después que la había llevado por un camino que me indicaba, me interceptó un hombre y la pareja me colocó un revolver en la cabeza y un puñal en la espalda y me robaron lo producido del día y el celular”, dijo un taxista víctima de ‘La Gata’.