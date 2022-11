Condenan a Gabriel González por asesinato de su hijo en hotel de Melgar

Este 18 de noviembre se dio a conocer la condena que deberá cumplir el señor Gabriel González por asesinar a su pequeño hijo, Gabriel Esteban, de tan solo 5 años de edad en un hotel de Melgar, Tolima.

La justicia ordenó que deberá cumplir 45 años de cárcel por haber cometido un atroz crimen a un menor de edad.

Publicidad

Pese a que la pena estaba tentativamente entre 500 y 700 meses, el juez decidió establecerla en 540, ya que el acusado no tenía antecedentes penales.

Es importante recordar que la pena no tiene derecho a rebaja debido a que la víctima era menor de 14 años.

Este triste caso se dio a conocer luego de que el hombre secuestrara a su propio hijo en el barrio Castilla en la ciudad de Bogotá y lo llevara a punta de engaños hasta Melgar, Tolima, lugar en el que el pequeño dejó de existir.

Las autoridades informaron que este asesinato habría sido premeditado, pues el señor Gabriel González aprovechó que durante ese fin de semana iba a atener al pequeño bajo su custodia. Así mismo, con anterioridad había grabado un video en una USB en el que revelaba macabros detalles de cómo iba a acabar con la vida de su hijo.

Publicidad

Luego de que González confesara su crimen, le reveló a la Fiscalía cómo terminó con la vida de Gabriel y asimismo reveló que no sintió nada.

El hombre aceptó que no es la primera vez en su vida que siente indiferencia ante la muerte, ya que lo mismo le ocurrió cuando murieron sus padres.

Publicidad

"“No siento nada. Cuando murió mi mamá, no sentí nada. Cuando falleció mi papá, tampoco. Después de algunos días me puse mal, pero ahora mismo no siento nada”, dijo fríamente en su momento Gabriel González.

Asimismo reveló que el niño intentó defenderse luego de que, con una almohada, descargara todo el peso de su cuerpo sobre su cabeza.

Aplicaciones para seguir el Mundial

Publicidad

"