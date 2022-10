"El niño intentó defenderse": la fría confesión de Gabriel González tras asesinar a su hijo

Tras la confesión de Gabriel González en el asesinato de su pequeño hijo de 5 años de edad en un hotel de Melgar, se siguen revelando detalles del crimen que conmocionó a toda Colombia; el hombre confirmó ante la Fiscalía cómo terminó con la vida del menor y hasta afirmó que no sintió nada.

En el indolente relato a las autoridades y conocido por Semana, González aceptó que no es la primera vez que siente indiferencia ante la muerte, pues así como reveló no sentir nada con la muerte de su propio hijo, también habría ocurrido con el fallecimiento de sus padres.

“No siento nada. Cuando murió mi mamá, no sentí nada. Cuando falleció mi papá, tampoco. Después de algunos días me puse mal, pero ahora mismo no siento nada”, explicó fríamente.

El hombre de 50 años, quien descaradamente sobornó a policías en su huida y no opuso resistencia a la captura, además dio detalles de cómo le causó la muerte al niño Gabriel Esteban.

Según reveló, el niño intentó defenderse luego de que, con una almohada, descargara todo el peso de su cuerpo sobre su cabeza.

“Cuando lo asfixié fui al baño, pero no encontré con qué ahorcarme. Así que tomé 40 pastillas que llevaba en un frasco y que supuestamente eran fulminantes, pero no pasó nada”, contó a la Fiscalía.

Además, mencionó que tras cometer el crimen, pasó tres horas junto al cuerpo y merodeando la habitación. Luego, abandonó el cadáver del niño y salió del hotel con la excusa de "ir por el desayuno".

Sobre la madre, el progenitor del menor mencionó que ella "también sería responsable" (del crimen), pues según él, advirtió a su expareja sobre la memoria USB en la que confesaba su macabro plan pero ella "no hizo caso".

“La llamé y le dije que buscara, que le advertí y no hizo caso, ahora ella también sería responsable”, dijo.

En las entrevistas conocidas por los investigadores, también se conoció que una de las camareras habría tratado de ingresar al cuarto de hotel, a pocos minutos de que González huyera; sin embargo, no se percató de que el menor estaba muerto.

“Cuando la camarera abre la puerta, ve la repisa y ahí estaban las maletas. Por eso, ella cerró inmediatamente, no ingresó e informó que los huéspedes no se habían ido del hotel. Incluso, cuando entré con la policía a la habitación, no me percaté del cuerpo. El uniformado me pidió abrir el baño, luego giró la cabeza y se espantó. ¡Uy, ahí está! Salgamos de acá, me dijo”, reveló Fabián Vidal, administrador del hotel.

Al respecto, Medicina Legal informó que el dictamen arrojó, de manera preliminar, una muerte por asfixia provocada por un tercero, en este caso su propio padre.

Durante la imputación de cargos se presentaron todas las pruebas recolectadas, entre ropa del menor, envases destapados de medicamentos, un celular, una carta escrita a mano con información de la madre del niño. Así mismo, grabaciones de cámaras de seguridad en las que fue captado González, conversaciones vía chat, una USB, testimonios de familiares, entre otros.

