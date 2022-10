Revelan causa de la muerte de Gabriel Esteban, el niño asesinado por su padre en un hotel de Melgar

En las últimas horas, se conocieron detalles del asesinato del niño de 5 años, Gabriel Esteban, a manos de su propio padre en un hotel de Melgar; el hombre confesó su macabro plan.

Según declaraciones entregadas por el hombre de 50 años a la Fiscalía, el niño intentó defenderse luego de que, con una almohada, González descargara todo el peso de su cuerpo sobre su rostro.

“No siento nada. Cuando murió mi mamá, no sentí nada. Cuando falleció mi papá, tampoco. Después de algunos días me puse mal, pero ahora mismo no siento nada”, confesó fríamente.

El hombre habría intentado suicidarse, en dos oportunidades; sin embargo, según él, nada funcionó.

Al respecto, y según pudo conocer Semana, Medicina Legal concluyó, de manera preliminar, que el pequeño Gabriel Esteban murió a causa de una asfixia provocada por un tercero, en este caso su propio padre.

El caso

El filicida mandó un video y fotografías a la madre contándole cómo perpetró el crimen, en un acto de violencia, aparentemente alimentado por celos.

González Cubillos fue detenido en la carretera que une a Melgar con Girardot, en el vecino departamento de Cundinamarca (centro).

El pasado lunes se había dado por desaparecido al menor, al que el padre recogió el domingo en casa de la madre en Bogotá, de quien estaba separado, con la disculpa de llevarlo a una celebración familiar y desde entonces no se supo más de él.

Según la información proporcionada por la madre, el hombre dejó una USB en donde especificaba lo que le haría al menor.

Posteriormente, en la madrugada del lunes, el padre envió un mensaje por WhatsApp a la mujer en el que especificaba lo que le había hecho al niño y le deseaba que fuera feliz con su nueva pareja sin el hijo que tuvieron juntos, sugiriendo que se trataba de una venganza tras la separación.

La Policía ubicó al hombre por medio de la geolocalización de su teléfono y por el logotipo del hotel que se apreciaba en una de las fotografías enviadas a la madre pero al llegar al establecimiento el señalado asesino ya no estaba, por lo que se emitió una orden de búsqueda en su contra.

