Desgarrador relato de mamá de niña violada y asesinada en Huila: "Ella le pedía que no la matara"

María Camila Plazas era una niña de tan solo 10 años que fue violada y asesinada por un hombre de 27 años que ingresó sin permiso a la casa y cometió uno de los crímenes más macabros que han ocurrido en lo que va del 2023.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de enero en una casa ubicada en el barrio La Virginia del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila.

Lo que se sabe es que el hombre identificado como Jonathan Francisco García Tapias vio la puerta de la casa abierta cerca de las 11 de la mañana e ingresó sin pedir permiso, lugar en el que se encontraba la pequeña junto a su abuela de 67 años.

El agresor se dirigió directo hasta donde estaba la pequeña María Camila Plazas para abusarla sexualmente y luego propinarle algunas puñaladas con un cuchillo que llevaba consigo.

La abuela de la niña y la mascota del hogar intentaron defenderla pero el hombre asesinó al perro y agredió a la adulta mayor, causándole heridas de gravedad.

La comunidad actuó de manera rápida ante este crimen y las mujeres fueron llevadas a un centro médico cercano lugar en el que la niña perdió la vida y la abuela lucha por su vida.

Asimismo, lograron que las autoridades dieran captura a Jonathan Francisco García Tapias quien se encuentra procesado, gracias al dictamen del juez del municipio.

"Al procesado se le halló en su poder un cuchillo con el que habría cometido el crimen; además, los uniformados observaron manchas de sangre en su ropa. La Fiscalía imputó a García Tapias como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado", aseguró la Fiscalía .

También informaron que el hombre se declaró inocente y no aceptó los cargos que se le imputan.

La señora Esperanza Luna, mamá de la niña, habló con Noticias Caracol y allí pidió que se haga justicia: "Ese tipo mató a mi hija, pido que no lo suelten, que pague todo lo que hizo con mi niña y con mi mamá. Ella era mi única hija… La mano de Dios es la única que hace justicia, pero que no vuelva a salir. Él tiene dos abogados, pero nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que el peso de la ley le caiga encima".

Asimismo, reveló que la niña le rogó al hombre que no la matara: "Ella solo le pedía que no la matara, ella suplicaba que no la mataran, y al desgraciado ese no le importó… Pido que se haga justicia. Mi muchachita le sacaba risas a todos, era una niña, un angelito y él me la arrebató injustamente".

