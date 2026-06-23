Ellos son los dos extranjeros que compartieron con Natalia Villalba antes de perder la vida

La investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Villalba Angarita, una mujer de 37 años oriunda de Cúcuta, dio un giro clave al conocer que dos ciudadanos extranjeros habrían tenido contacto con ella en un edificio en el sector de El Virrey, en Chapinero.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional centran ahora sus esfuerzos en localizar a estos hombres para que rindan su versión de los hechos y así determinar si existe alguna responsabilidad penal en el deceso.

Puedes leer: Llave de la ducha, la pista que delató el hallazgo de Natalia Villalba dentro de una maleta



A través del análisis de las cámaras de seguridad y los registros de ingreso del inmueble, los investigadores lograron establecer una línea de tiempo precisa sobre quiénes acompañaron a Natalia Villalba durante su estancia, la cual inició el pasado 3 de junio en este inmueble.



¿Quiénes son los dos extranjeros que acompañaron a Natalia Villalba?

Las autoridades identificaron a un ciudadano estadounidense, procedente del estado de Texas. Según los registros, este hombre ingresó al apartamento el 3 de junio y permaneció allí hasta el 7 de junio. Durante este tiempo, Natalia habría compartido el espacio con él antes de solicitar una prórroga de su hospedaje hasta el 21 de junio.

Posteriormente, se conoció la presencia de un segundo extranjero, un ciudadano británico. Las cámaras de seguridad registraron su entrada al edificio el 17 de junio y abandonando las instalaciones al día siguiente, el 18 de junio.

Publicidad

Puedes leer: Estos son los movimientos de los dos extranjeros que estuvieron con Natalia Villalba

Un detalle que ha cobrado relevancia para los peritos es un video en el que se observa a este hombre trasladando sábanas hacia la zona de lavandería del complejo residencial.

Publicidad

Aunque hasta el momento ninguno de los dos extranjeros han sido vinculados formalmente como responsables de lo ocurrido, la Fiscalía considera que sus testimonios son "determinantes" para reconstruir las últimas horas de la víctima.

El hallazgo de Natalia se produjo la tarde del lunes 22 de junio, cuando una trabajadora de servicios generales ingresó al apartamento al notar que el tiempo de reserva había expirado. El cuerpo fue encontrado dentro de una maleta metálica ubicada en la ducha del baño.

Así fue la entrada y salida de los extranjeros que estuvieron con Natalia Villalba /Foto: redes socilaes

Las labores forenses actuales se concentran en la recolección de huellas dactilares y rastros biológicos dentro del apartamento para establecer la fecha exacta de la muerte. Este dato será fundamental para contrastarlo con las fechas de estancia de los ciudadanos estadounidense y británico.

Por ahora, no existe evidencia de que los hombres buscados hayan abandonado el país, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda para que comparezcan ante la justicia y aporten lo que saben sobre este caso.

Publicidad

Mira también: Caso Natalia Villalba: así fue como una trabajadora encontró el cuerpo dentro de una maleta