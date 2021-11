Una profesora de un colegio sacó a la luz un secreto de abuso sexual de una de sus alumnas desde hace más de 10 años.

Durante una de sus clases la chica no aguantó más y confesó que su tío la violaba desde que ella tenía 4 años de edad. “Cuando no había nadie en casa él me manoseaba. Siempre me dijo que era un juego; que no cuente nada, que no la pasaría bien si hablaba”, contó la adolescente.

La menor le contó todo a su maestra el pasado 27 de octubre y ella actuó con urgencia y llevó el caso a la justicia y en las últimas horas el hombre fue detenido. El hecho sucedió en Argentina , en la provincia de Santiago del Estero.

La víctima, quien ahora tiene 14 años, relató algunas de las situaciones que vivió durante todos estos años y dejó en evidencia a su madre “Un día mi mami nos vio en la cama y creo fue todo confuso para ella”.

Si bien la joven no acusó directamente a su mamá, los psicólogos y especialistas piensan que la mujer pudo ser cómplice del abuso e incluso creen que podría haber más familiares involucrados.

El caso está siendo investigado por la fiscal Cecilia Rímini, quien ordenó la detención del hombre y se le imputaron los cargos de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente”.